"الإمارات للخدمات الصحية" تنفذ خطتها الشاملة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تنفيذ خطتها الشاملة للتعامل مع الأمراض المعدية بما فيها مرض الإنفلونزا الموسمية بعدما رفعت جاهزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وجميع مراكز الصحة العامة ووفرت اللقاح بجميع المنشآت التابعة لها.

يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية بمرض الانفلونزا الموسمية التي انطلقت تحت شعار "حصّن نفسك، احم مجتمعك".

ووفرت المؤسسة اللقاح الرباعي مجاناً للمواطنين وأصحاب الفئات من ذوي الخطورة العالية التي تتضمن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والأفراد ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي ..فيما تحصل باقي فئات المجتمع على الخدمة مقابل سعر رمزي.

وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الحملة تأتي متوافقة مع استراتيجيات الدولة وسياستها الوطنية تجاه مكافحة الأمراض الموسمية كالإنفلونزا وغيرها من الأمراض السارية ومتماشية مع منهجية المؤسسة في تعزيز جاهزية جميع منشآتها الصحية بالإضافة إلى الهدف المحوري الذي تسعى الحملة إلى تحقيقه عبر رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصّن والمبادرة في الحصول على التطعيمات لرفع معدلات الوقاية والحد من مخاطر مضاعفات الأمراض.

وأضافت أنه باعتبارها شريكاً في إطلاق الحملة تهدف المؤسسة إلى ترسيخ تلقي التطعيمات كثقافة مجتمعية نابعة عن وعي صحي خصوصاً أن التطعيمات التي توفرها المؤسسة أثبتت كفاءتها وفاعليتها في الوقاية من الأمراض السارية والحد من مخاطرها ومضاعفاتها وآثارها على صحة وسلامة الأفراد.

وأشارت إلى أن انتشار الأمراض السارية والموسمية دون مواجهتها بخطط استباقية وإجراءات احترازية يؤثر على مختلف القطاعات.. مثمنة التعاون المثمر الذي يجمع مختلف هيئات ومؤسسات القطاع الصحي في الدولة.

وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه أن قوة القطاع الصحي وقدرته التنافسية في دولة الإمارات تأتي نتيجة للتعاون والعمل التشاركي الذي يكفل تكاملية الأدوار ويقود إلى تحقيق مخرجات إيجابية، تعزز من مكانة الدولة وجاهزية نظامها الصحي.

وانطلقت الحملة الصحية التوعوية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات المشاركة وغيرها من الجهات الداعمة بالإضافة إلى المواقع الإخبارية.

وتعتبر الإنفلونزا من الأمراض المعدية سريعة الانتقال حيث يصاب الشخص بالمرض نتيجة استنشاقه للرذاذ المتطاير في الهواء عند سعال أو عطس أو تحدث شخص مصاب.. ومن طرق الانتقال أيضاً ملامسة أسطح أو مواد ملوثة بفيروس الانفلونزا حيث يعتبر أخذ اللقاح سنوياً أفضل طريقه للوقاية من المرض.

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