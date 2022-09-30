شرطة دبي والأمم المتحدة تطلقان المرحلة الثانية من الدبلوم الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب

المصدر: وام

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المرحلة الثانية من فعاليات الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة والهادف إلى تأهيل خبراء دوليين في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

وينضم إلى برنامج الدبلوم الذي انطلقت فعاليته في نادي ضباط شرطة دبي ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة 114 مُنتسباً من 21 جهة تُمثل الجهات الاتحادية والمحلية من وحدات غسل الأموال على مستوى وزارة الداخلية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة العدل السلطات القضائية /النيابة والمحاكم/ ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك‏ والهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة الاستيراد والتصدير.

وجاء إطلاق الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد توقيع اتفاقية شراكة العام الماضي بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي تم بموجبها اعتماد هذا الدبلوم ومحاوره العلمية والتدريبية التخصصية المتكاملة.

وأكد سعادة اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن إطلاق الدبلوم التخصصي يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة بدعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدرات القائمين عليها بما يُرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في هذا المجال ويعزز جهود الدولة الداعمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم والحد منها والمساهمة في حماية النظام المالي بالدولة بكفاءة وفعالية وتطوير آليات المكافحة وأدواتها للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحول برنامج الدبلوم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوضح اللواء الجلاف أن البرنامج تنظمه الإدارة العامة التحريات والمباحث الجنائية وطوره خبراء من شرطة دبي مُعتمدين لدى مجموعة العمل المالي فاتف " FATF " وبإشراف من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضاف" يهدف الدبلوم التخصصي والنوعي الذي يستمر لمدة إسبوعين إلى تأهيل خبراء مُتخصصين في مكافحة غسل الأموال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبمراعاة منهجية مجموعة العمل المالي فاتف "FATF" واستراتيجية الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وتابع اللواء الجلاف" برنامج الدبلوم الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال مُخصص في الوقت الحالي للعاملين في وحدات مكافحة غسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادي والمحلية وسيتم تطويره ليشمل فئات أخرى مستقبلاً" مبيناً أن الدبلوم "سيساهم في صقل مهارات المشاركين وإثرائهم بالمادة العلمية والخبرات العملية الهامة".

وبدوره أكد القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن المكتب يمثل الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تعد الإطار الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.

وقال القاضي الدكتور حاتم علي إن المكتب يرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية مع الجهات الوطنية بدولة الامارات العربية المتحدة والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مجال تطوير الجهود الوطنية لتقصي وكشف التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الإقليمي والدولي باعتبار أن دولة الامارات العربية المتحدة هي إحدى الدول المحورية اقتصادياً وتجارياً على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف " الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الامارات لتطوير المنظومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الدبلوم هو امتداد لاتفاقية الشراكة المثمرة بين مكتبنا والقيادة العامة لشرطة دبي".

وأشار اللواء جمال الجلاف بأنه تم استحداث مادة علمية مُعتمدة ومتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراجها من ضمن المنهج العلمي للأكاديمية تُدرس حالياً في أكاديمية شرطة دبي للضباط المرشحين والمرشحات في السنة الرابعة.

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