انطلاق فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بنسختها السادسة غداً

المصدر: وام

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تنطلق غدا فعاليات الدورة السادسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي وتستمر حتى الخامس من أكتوبر القادم بمشاركة أكثر من 55 دولة وجالية مسلمة حول العالم على أن يقام حفل ختام المسابقة يوم الجمعة السابع من الشهر نفسه.

وقال المستشار ابراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن جميع وحدات الجائزة أكملت استعداداتها لبدء الفعاليات وأثنى على الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء اللجنة المنظمة والموظفون والمتطوعون في إنجاز المهام الموكلة لهم وأشاد برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وما يقدمه سموه بسخاء لهذه المسابقة وجميع فعاليات الجائزة حيث ظل سموه متابعا ومواكبا لأنشطتها وفعالياتها المختلفة منذ تأسيسها قبل ٢٥ عاما ويوجه دائما بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها .

وأضاف بوملحه أن إقامة مسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية يأتي تقديرا لدعم سموها ومساهمتها الكبيرة ورعايتها لكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية حول العالم واهتمامها بحفظة كتاب الله على المستويين المحلي والعالمي مؤكدا أن مسابقة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تحظى بتقدير واحترام العلماء والمهتمين بالشأن القرآني من مختلف دول العالم وهناك إشادات واسعة من داخل الدولة وخارجها لتفرد الجائزة بتنظيم مسابقة دولية للإناث بمثل هذا المستوى المتميز ما يضعنا أمام مسؤولية وتحد كبير للمحافظة على هذه التميز والنجاح ويجعلنا نحرص دائما على أن نقدم في كل عام الجديد فيما يتعلق بالتنسيق الفعال مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

وقال إن المسابقة سيتم تغطيتها إعلاميا من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ويتم نقلها عبر قناة نور دبي الفضائية بالإضافة إلى قناة الجائزة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي للإعلام.

وذكر المستشار بوملحه أن وحدة المسابقات في الجائزة عقدت اجتماعا تعريفيا في منطقة الممزر صباح أمس للترحيب بأعضاء لجنة التحكيم و اطلاعهم على نظام المسابقة وآلية التحكيم الالكتروني.

من جانبه قدم محمد الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات والموارد البشرية رئيس وحدة المسابقات المكلف شرحا وافيا عن آلية التحكيم الالكتروني لرئيس وأعضاء لجنة التحكيم الدولية التي ضمت فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل من المملكة العربية السعودية و فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله محمد الأنصاري من دولة الإمارات وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد صابر عبدالهادي عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية و فضيلة الشيخ الدكتور عمر إيشام نصرت من تركيا و فضيلة الشيخ الدكتور حسن سالم عوض هبشان من جمهورية اليمن وفضيلة الدكتور محمد سيدي عبدالقادر من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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