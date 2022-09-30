دبي تضم 226 مركزاً للطفولة المبكرة تستقبل أكثر من 20 ألف طفل

المصدر: البيان

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أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن منظومة التعليم المدرسي في إمارة دبي تواصل تعزيز قدراتها بالتوسع في البدائل والحلول التي تتيح لأولياء الأمور الحصول على أفضل المناهج التعليمية ضمن بيئات تعلم ثرية لأبنائهم في مختلف المراحل التعليمية بدءاً من مراكز الطفولة المبكرة التي وصل عددها في دبي إلى 226 مركزاً تستقبل في مجملها أكثر من 20 ألف طفل ينتمون إلى 58 جنسية وثقافة متنوعة.

وأظهر إنفوجرافيك صادر عن الهيئة بعنوان "محطات.. أبرز ملامح قطاع الرعاية والتعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة بدبي" أن حوالي 70% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح أعمارهم من 2- 4 سنوات، ما يعكس جاذبية قطاع الطفولة المبكرة كخيار تعليمي يلبّي احتياجات أولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة من نمو أطفالهم، إذ يسهم في بناء شخصيتهم وتكوين اللبنات الأولى في إدراكهم المعرفي في سن مبكر.

إلى ذلك، أطلقت "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" خدمة جديدة تتيح لأولياء الأمور البحث عن مراكز الطفولة المبكرة المعتمدة في دبي بحسب الموقع الجغرافي، وذلك من خلال دليل المؤسسات التعليمية المتوفر على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

وقال سعادة الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" تتميز دبي بأنها المدينة صانعة المستقبل.. ولا شك في أن تنمية شغف أطفالنا وحبهم للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة يعد جزءاً لا يتجزأ من مستقبل دبي. ومع توفير تجربة تعلّم ثرية لكل طفل في مرحلة الطفولة المبكرة، يشعر أولياء الأمور بالطمأنينة لتوفر فرص الرعاية لأطفالهم ضمن بيئة إيجابية ومحفزة، وينعكس ذلك على زيادة معدلات تسجيل الأطفال في مراكز الطفولة المبكرة".

وأضاف سعادته: "نواصل بناء قطاع مزدهر يرتكز على جودة التعلم والرعاية بمرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع المزيد من أولياء الأمور على منح أطفالهم تجربة تعلم ممتعة ومفيدة، ونحن

ملتزمون بمواصلة العمل معاً من أجل بلوغ هدفنا المشترك وتلبية تطلعات أطفالنا ومدينتنا ودولتنا".

وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 13 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً. ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة ( EYFS) الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يُطبَّق في حوالي 177 مركزاً للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 12 مركزاً يطبق منهاج مونتيسوري، و7 مراكز تطبق المنهاج التعليمي الدولي لمرحلة ما قبل المدرسة ) IPC)، فضلاً عن 5 مراكز تطبق منهاج ولاية واشنطن، و 5 مراكز تطبق منهاج أونتاريو.

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