الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية للدول

المصدر: دبي ـ البيان

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حلت الهوية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية» للعام 2022 ضمن تقرير تصنيف قوة العلامة الوطنية للهويات الإعلامية للدول الصادر عن مؤسسة براند فاينانس العالمي، كما حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في قيمة هويتها الإعلامية الوطنية عالمياً لتحتل المرتبة 17 عالمياً بقيمة اقتصادية تبلغ 773 مليار دولار.

وأكد سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن: «وجود الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية للدول للعام 2022 يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ صورة عالمية للدولة تحظى بتقدير دولي غير مسبوق بالإضافة لقدرة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص».

وقال العطر: «سمعة دولة الإمارات اليوم هي أحد أكبر الأصول الناعمة للدولة... وبفضل القيادة الرشيدة وصلت هذه السمعة لأفضل المراتب العالمية».

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: «مؤسسة براند فاينانس العالمية قامت بتقييم أكثر من 100 دولة حول العالم والإمارات من الدول القليلة التي حققت تقدماً كبيراً».

أداء مميز

واحتلت الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات المرتبة 11 عالمياً في مؤشر القيمة الاقتصادية، وعززت الإمارات موقعها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث بلغت قيمة العلامة الوطنية للدولة أكثر من 2.8 تريليون درهم (773 مليار دولار أمريكي) وبنسبة نمو 3% مقارنة بالعام 2021، في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة بلغت 770 مليار دولار أمريكي. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 17 عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المؤشر العام للتقرير حيث قدمت أداءً مميزاً في مختلف المؤشرات الرئيسية التي تقيس محاور عدة تشمل أداء العلامة الوطنية وقوتها وقيمتها.

سمعة طيبة

وفي مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية، نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كأقوى علامة وطنية في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل (76.7 من 100)، متبوعة بإسرائيل بمعدل (73.9 من 100).

وقد أسهمت التصورات الإيجابية حول قطاعي الأعمال والتجارة في دولة الإمارات لاسيما سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستقرار الاقتصادي في تعزيز قوة العلامة الوطنية للهوية الإعلامية، وعلى صعيد العلاقات الدولية تنامت سمعة الإمارات الطيبة وكذلك في قطاعات التعليم والعلوم.

وتضافرت مجموعة كبيرة من العوامل في تحقيق الأداء المتميز للدولة والنمو الملحوظ في قيمة علامتها الوطنية للهوية الإعلامية، في مقدّمها الاستجابة القوية والسريعة لجائحة «كوفيد 19»، والتطوير المتواصل للسياسات والخطط الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، والنجاح الكبير الذي حققه معرض «إكسبو 2020 دبي». وقد أسهم نجاح الإمارات في اجتذاب حجم كبير من التجارة والاستثمارات ومن السياح والمواهب مقارنة بباقي الدول في تحقيق هذا الإنجاز، كما وأسهم الارتفاع في أسعار النفط في تعزيز تجارة الدولة النفطية.

أهم محاور أداء الدولة:

• الإمارات في المرتبة 11 عالمياً في مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا

• القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية الوطنية للإمارات في المركز 17 عالمياً بـ 773 مليار دولار

• المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية الوطنية

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