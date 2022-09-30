ولي عهد الشارقة يفتتح «مركز استكشاف مسار»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة أرادَ، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة، مركز استكشاف مَسار، أحدث مشروعات شركة أرادَ السكنية، والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 8 مليارات درهم إماراتي.

وتجول سموه فور وصوله في موقع المشروع، مطلعاً على المرافق التي تضمها منطقة مَسار، والتي تشمل منطقة ألعاب مائية للأطفال، وميداناً للتزلّج، ومسرحاً خارجياً، إضافة إلى الموقع الثاني من ركن زاد للمطاعم، وذلك ضمن مساحات خضراء رحبة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل خلال الجولة التي تضمنت زيارة تفقدية لإحدى الفلل كنموذج لما يضمه المشروع في مَسار، وتعرّف سموه على مختلف المرافق والخدمات المتوفرة، إلى جانب المنطقة الخارجية المحيطة.

ويمثل مركز استكشاف مَسار معلماً معمارياً متميزاً، يمتاز بالمساحات المفتوحة ووفرة الإضاءة الطبيعية، إضافة إلى باقة متنوعة من المرافق التي تعكس المزايا العديدة التي سيوفرها هذا المشروع عند اكتماله، ويضم التصميم المتميز للمرافق واجهة زجاجية مزدوجة الارتفاع، سيكون بإمكان الزوّار والسكان رؤية المناظر الرائعة للأشجار والمساحات الخضراء الطبيعية من كل مكان داخل المبنى.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: إن هذه لحظة مهمة لمجتمع مَسار، حيث يبدأ تسليم المرافق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستثنائي وسط الطبيعة الخضراء. وابتداءً من اليوم، فإننا نتطلع للترحيب بالزوار للاستمتاع بهذه الباقة المميزة من المرافق التي ستجعل من مَسار إحدى الوجهات الترفيهية الرئيسية للعائلات في الشارقة.

من جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: عند إطلاق مشروع مَسار، وعدنا عملاءنا من مشترين ومستثمرين بطرح أسلوب حياة عصري لا مثيل له على مستوى الشارقة والإمارات كلها، وها نحن نوفي بوعدنا اليوم ونمنح الجميع فرصة للاطلاع على ما ستكون الحياة عليه في هذا المجتمع المتكامل خلال المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يتم خلال شهر ديسمبر المقبل الانتهاء من المنطقة العازلة المحيطة بالمجتمع السكني، والتي ستضم الآلاف من الأشجار، إضافة إلى مسارين متواصلين لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية بطول 6.6 كيلومترات لكل منهما. كما ستضم المنطقة الترفيهية في قلب مَسار مركزاً تجارياً متكاملاً يضم عدة مرافق مجتمعية، منها نادٍ للياقة البدنية وتشكيلة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

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