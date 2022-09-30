راشد المعلا وحامد بن زايد يتفقدان أجنحة معرض الصيد والفروسية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المعرض الدولي للصيد والفروسية 2022، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتفقد سمو ولي عهد أم القيوين خلال الزيارة عدداً من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة، واطلع على أحدث أنواع البنادق والمسدسات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في بنادق الصيد والقنص.

وأشاد سموه خلال تفقده جناح انترناشونال جولدن جروب بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث، وتوجيهات سموه بصون معالم التراث الإماراتي العريق مثمناً مستوى تنظيم المعرض.

كما زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات المعرض.

واطلع سموه خلال جولة في عدد من أجنحة المعرض المحلية والعربية والدولية على أحدث مشاركاتها ومنتجاتها المتعلقة بصناعة الصيد والفروسية.

واستمع سموه من القائمين على المعرض الذي يشارك فيه حوالي 900 شركة وعلامة تجارية من 59 دولة لشرح بشأن أهم الصناعات والمنتجات. وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر الذي يشهده معرض الصيد والفروسية سواء من حيث حجم المشاركات أو تنوعها أو مستوى الإقبال على المعرض، مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة بالتراث والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي.

وأعرب سموه عن تمنياته التوفيق لجميع المشاركين في المعرض الذي يعد منصة وملتقى عالميين للمعنيين بصناعات الفروسية والصيد، لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المعرض يسلط الضوء على جانب مهم من حياة الآباء والأجداد في ممارسة رياضة الصيد والفروسية، فيما تبعث فعالياته رسالة توعوية هامة بضرورة الحفاظ على عناصر التراث والبيئة والموروث الثقافي لدولة الإمارات وشعوب المنطقة كونه يمثل إرثاً توثيقياً للأجيال المقبلة.

ونظراً لبدء تحسن الأجواء، يعد المعرض فرصة لمحبي البر لشراء أحدث المعدات وتقنيات التخييم وغيرها.

وتستعرض شركة «الدفع الرباعي» المتخصصة في إمداد لوازم سيارات الدفع الرباعي ومعدات الرحلات البرية، أبرز منتجاتها في المعرض حيث تشارك للعام الثامن على التوالي إلى جانب نخبة من الشركات المحلية الرائدة في قطاع السيارات وبحضور هواة السيارات والدراجات النارية والزوار. وضمن جناح كبير تم تصميمه وتقسيم أجزائه ليستوعب عشرات المنتجات التراثية التي لها علاقة وثيقة برياضات الصيد والفروسية والرحلات والتخييم، تُشارك شركة العملاق للتراثيات في الدورة الحالية من المعرض، والتي تعرف لدى الجمهور بتخصصها في التراثيات مثل الدلال الرسلان والبغدادي الأصلية، وتفصيل المجالس التراثية والكنب والطاولات الخارجية.

وطرحت شركات إماراتية عبر منصّاتها في فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية منتجات مبتكرة في قطاع صناعة الأغذية، تمهيداً لتسويقها في الأسواق إضافة إلى الترويج لمنتجاتها الحالية وسط زوار المعرض على تنوّع جنسياتهم وأعمارهم وثقافاتهم. وأثبتت المرأة حضوراً بارزاً بين العارضين في مختلف القطاعات الـ11 للمعرض، كما وشهد المعرض حضوراً نسائياً واضحاً مع تحوّل الحدث إلى مهرجان عائلي يُناسب كافة أفراد العائلة والمُجتمع. ولوحظ خلال دورة المعرض الحالية إقبال ملحوظ من العديد من الفتيات والسيدات على شراء أسلحة صيد مرخصة، خاصة مع الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد وفق التشريعات والآليات المعمول بها.

بندقية بـ243 ألف درهم

عرضت شركة «بريزل» الألمانية بندقية بسعر 243 ألف درهم، وتمتاز البندقية، بأنها مصنوعة من أجود أنواع الخشب ومزخرفة بالفضة وتمتاز بوجود أسطح زجاجية في البندقية توضح آلية عملها وأجزاءها الداخلية، واستغرقت صناعة البندقية التي تمتاز بخفتها وقدرتها على الوصول لمساحات شاسعة 105 ساعات وكافة تفاصيلها مصنوعة باليد. وأكد بليز أن الشركة تعتمد أجود أنواع الخشب في صناعة البنادق، وتراعي صناعة بنادق الصيد بنقوش ورسوم مستمدة من الطبيعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز