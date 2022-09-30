38 مليون درهم مساعدات طارئة صرفتها «بيت الخير» خلال 2022

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية بيت الخير عن صرف 38 مليون درهم كمساعدات طارئة منذ بداية العام الجاري، استفاد منها 10 آلاف و500 أسرة وحالة محتاجة.

وأكد عابدين العوضي المدير العام حرص الجمعية على استيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات الحصول على المساعدات الطارئة، من خلال تطوير نظام المساعدات واستقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وتحديد الحالات الأكثر حاجة واضطراراً وفق نظام النقاط الخضراء. وقال العوضي: «بعد التأكد من وثائق طالب المساعدة يبدأ النظام بتحديد النقاط التي تؤهل المتقدم للمساعدة العاجلة حسب ظروفه الإنسانية ومدى اضطراره».

وأشار إلى أن نظام النقاط الخضراء يعتمد في تحديد مقدار العجز على تفاصيل مهمة، تساعد في تقدير مدى الاحتياج ومدى الضغوط التي تؤثر على مثل عدد أفراد الأسرة ومكان وظروف السكن ومتوسط الدخل وقيمة الدين حتى يتم تقدير قيمة العجز الذي يجعل حاجته المادية ملحة وتستدعي التدخل العاجل». وأشار المدير العام إلى أن بيت الخير مستمرة في خط التوسع في المشاريع والمبادرات بقدر ما تسمح به الموارد المالية وتتطلع لاستدامة الموارد الخيرية، واستدامة العطاء لأكثر الناس حاجة. وأضاف: «لدينا حزمة من المشاريع تتسع لجميع الفئات المستهدفة في العمل الخيري، لكننا نحاول دائماً إعادة ترتيب الأولويات في ضوء الظروف والمستجدات».

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