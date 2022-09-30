«أوقاف دبي» تشارك بملتقى في السعودية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي بملتقى «الممارسات الوقفية 2022» الذي أطلقته غرفة الشرقية ممثلة في لجنتها للأوقاف في المملكة العربية السعودية برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير الشرقية، تحت شعار «الإبداع والابتكار الوقفي».



ويستهدف الملتقى الذي عقد في الدمام تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في القطاع الوقفي، والعمل على زيادة الممارسات والكيانات المبتكرة في مختلف المجالات الوقفية باستعراضه لأبرز الممارسات العالمية والمحلية والفرص المبتكرة في تطبيق التقنيات الوقفية. وكان لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي حضور فعّال أثناء الملتقى بحضور سعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، تم خلاله استعراض أبرز المشروعات الوقفية المبتكرة لدبي في قطاعات التعليم والصحة وشاركت المؤسسة عدد من تجاربها الوقفية التي وظفت التكنولوجيا في خدمة الوقف.

وشكر علي المطوع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان والقائمين على الملتقى على الدعوة الكريمة لحضور الملتقى، مؤكداً حرص المؤسسة على المشاركة في كافة الفعاليات المحلية و الدولية التي تتناول سُبل الابتكارو الاستثمار الوقفي وتسهم في تعزيز انتشار ثقافة الوقف في المجتمعات حول العالم. وقال المطوع، سعداء بمشاركتنا في الملتقى الذي وفر لنا الفرصة لمشاركة مشروعاتنا الوقفية المبتكرة مع المؤسسات والهيئات الوقفية الأخرى وأضاف أتاح لنا الملتقى فرصة التعرف على التجارب الوقفية العصرية لدول مختلفة حول العالم للاستفادة منها في تنمية وتطوير القطاع الوقفي المبتكر في دبي.

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