حمدان بن محمد: «بو خالد» وجه المجد المبهر

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، على حسابات سموه في مواقع التواصل الاجتماعي، قصيدة جديدة يفاخر فيها بمناقب وأمجاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً سموه، أن «بو خالد» عنوان فخر وعزة ورفعة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنه لا ينفك يجسد أرفع نماذج القادة، الذين يتفردون في فعالهم وخصالهم المجيدة، وفي التفاني في سبيل مصالح شعوبهم، إذ لا يدخر سموه جهداً، كما يقول سمو ولي عهد دبي في رائعته الجديدة، لبلوغ أسمى قمم المجد والتميز لدولته وشعبه بموازاة الحرص على بذل كل الجهود والمبادرات الخيرة لتحقيق مصالحه وطمأنينته وتقدمه، إذ جسّد سموه هذا الدأب في زيارته أخيراً، سلطنة عمان، والتي عمقت علاقات البلدين الشقيقين، مؤكداً مصيرهما المشترك ومتانة روابط الأخوة بينهما.

من يبغي يْشوف وجه المجد من دون ريب

يدقّق ف وجه ابو خالد لكي ينبهر

في الصوره الخالده للخالد اللي تصيب

هقوته ويقدّم الفرحه لشعبه مهر

كانت في لحظة وداعه عن عمان الحبيب

بعد زياره صداها في الفضا مشتهر

كأنّه يقول للعالَم بعيد وقريب

نحن واهل عمان حتى لو يطول الدهر

شعبين في شعب واحد والعدو مستريب

محبّةٍ ثابته.. تاريخها مزدهر

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