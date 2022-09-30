استعراض دور الشباب في تحقيق الحياد الكربوني

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية تحت عنوان: «دور الشباب في تحقيق الحياد الكربوني»، وناقشت موضوعات عدة حول دور الشباب في العمل المناخي، والمهارات المستقبلية التي يحتاجونها ليتمكنوا من معالجة قضايا التغير المناخي، وكذلك دور مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية في دعم وتعزيز دور الشباب لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 8 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وتحدث خلال الحلقة الشبابية معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ونائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وبمشاركة عدد كبير من الشباب الذين أثروا النقاش وأبدوا اهتماماً واسعاً بموضوعات الحلقة.

تمكين

وقال معالي الطاير: استلهاماً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأهمية تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار وفي جهود التنمية المستدامة، تؤمن هيئة كهرباء ومياه دبي بدور الشباب المحوري في مختلف مواقع العمل الوطني، لا سيما في العمل المناخي تماشياً مع المستهدفات الطموحة لمئوية الإمارات 2071، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في الإمارات التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة. ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3,388 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 1889 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية، ويشمل هذا العدد 587 مهندسة مواطنة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في الدولة. ويبلغ عدد الموظفين الشباب في الهيئة 3,464 بنسبة 30.9% من إجمالي عدد الموظفين.

ومن جانبه قال المهندس وليد بن سلمان: تؤثر التحديات البيئية على العالم بأسره، ولا بد من تضافر جهود الفئات الفاعلة في المجتمع للتعامل معها والتقليل من آثارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

نقاشات

شهدت الحلقة الشبابية نقاشات ثرية تدعم العمل المناخي وتشجع الشباب على الإبداع والابتكار وتحفزهم على تولي زمام القيادة في العمل المناخي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

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