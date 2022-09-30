شركات محلية وعالمية تستعرض ابتكاراتها في «ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، مشاركة واسعة من كبرى شركات المقاولات وشركات الهندسة والمشتريات والبناء، والبنى التحتية للمؤسسات الخدماتية، التي استعرضت أحدث ابتكاراتها في مجالات الطاقة النظيفة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة أسهم في جعل المعرض أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ويرسخ «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» مكانة دبي كمنصة عالمية ونموذج يحتذى في تقديم أفضل وأحدث تقنيات المياه والطاقة والبيئة، ومركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

فرصة

ويوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال.

ومن جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن المعرض منصة سنوية مهمة لتقييم التقدم الذي أحرزناه في بناء مجتمع أكثر استدامة، والإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويسهم المعدن المصنوع في الإمارات بدور كبير في تعزيز الاستدامة على المستوى الاقتصادي العالمي. ونتطلع إلى المشاركة مع الشركات الإماراتية والعالمية الأخرى في «ويتيكس»، وخصوصاً شركات الطاقة، من أجل رسم ملامح المستقبل معاً.

قطاع البناء

وبدوره قال ك. جاكوب جون الرئيس التنفيذي لشركة «إيه جي باور»، إن شركة «إيه جي باور»، التي تندرج تحت قطاع البناء في شركة الغرير للاستثمارات، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في الدولة، تستعرض خلال المعرض خدماتها المتعلقة بمحطات الطاقة ذات الجهد العالي، إلى جانب مشاريعها الرائدة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم و«الاتحاد للماء والكهرباء».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز