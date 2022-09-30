«التقنية العليا» تستعرض إنجازاتها في الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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شاركت كليات التقنية العليا بجناح خاص ضمن فعاليات معرض «ويتيكس دبي للطاقة الشمسية»، وعرضت في جناحها جانباً من مشاريع الطلبة التي تقدم حلولاً تدعم الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الكليات داعماً للاستدامة وذلك على مستوى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه وخفض انبعاثات الكربون ومبادرة الأبنية الخضراء، وكذلك ما حصدته من جوائز محلية وإقليمية وعالمية لأدائها المستدام في بيئة التعليم والعمل.

وشارك مركز الأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لكليات التقنية العليا في المعرض ضمن جناح الكليات، حيث استعرض برامجه في مجال التدريب والتأهيل الوظيفي والمهني على المستوى المؤسسي وما يوفره من فرص لمؤسسات العمل لتدريب موظفيها وفق احتياجاتها من البرامج، بالإضافة إلى دوره كمركز متخصص في تقديم خدمات استشارية وحلول تطويرية تكنولوجية وأبحاث تطبيقية تصب في صالح عملية بناء مستقبل مستدام.

وأوضح جاسم الحمادي الرئيس التنفيذي للعمليات بكليات التقنية العليا، أن كليات التقنية تحرص على المشاركة في مثل هذا المعرض السنوي المعني بالمياه والطاقة والبيئة، بهدف إبراز دورها كمؤسسة تعليم عالي في هذا المجال الاستراتيجي الهام للدولة، وإتاحة الفرصة كذلك لطلبتها للإطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجالات الطاقة والبيئة والاستدامة، ولقاء ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات ذات العلاقة بالتنمية الخضراء، مما يدعم مهاراتهم في تقديم أفكار وحلول مبتكرة تتعلق بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة، مشيراً إلى أن الكليات تولي أهمية استراتيجية لموضوع الاستدامة على المستويين التعليمي والمؤسسي، لتعزيز هذه الثقافة في بيئتها ومخرجاتها.

مشاريع طلابية

وقدم مجموعة من طلاب كليات التقنية بأبوظبي كل من: حارب الرميثي وعبدالرحمن الكثيري وخالد المنهالي من تخصص الهندسة الكيميائية ضمن المعرض مشروع «إزالة المعادن الثقيلة من الماء»، حيث تقوم فكرة المشروع على استخدام مادة تمتص الشوائب المجودة في مياه الصرف والمميز أن هذه المادة مادة حيوية مستخرجة من «قشرة البيضة» ويتيح المشروع الاستفادة من قشور البيض التي تمثل نفايات عادة.

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