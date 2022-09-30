تشكيل مجالس ضواحي الخالدية ومغيدر والصبيحية وخور كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مراسيم أميرية بشأن تشكيل مجالس ضواحي الخالدية ومغيدر في مدينة الشارقة والصبيحية في مدينة خورفكان وخور كلباء في مدينة كلباء.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (56) لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة.

ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية مغيدر في مدينة الشارقة.ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (57) لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية الصبيحية في مدينة خورفكان. ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

وأصدر سموه، المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية خور كلباء في مدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية خور كلباء في مدينة كلباء. ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

محمية

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (53) لسنة 2022 م بشأن إنشاء محمية «أشجار القرم بالحمرية» في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى: «محمية أشجار القرم بالحمرية».

وبمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية.

كما نص المرسوم على أنه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

وبحسب المرسوم، لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة في منطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

«المنتثر»

كما أصدر سموه، المرسوم الأميري رقم (54) لسنة 2022 م بشأن إنشاء محمية «المنتثر» في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى: «محمية المنتثر».

وبمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية.

كما نص المرسوم على أنه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

وبحسب المرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

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