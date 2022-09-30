مؤسسة دبي للإعلام تواكب كافة فعاليات الملتقى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن شراكتها الإعلامية لملتقى دبي للميتافيرس، المقام في متحف المستقبل يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، حيث واكبت مؤسسة دبي للإعلام عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية كافة فعاليات الملتقى التي تم نقلها على الهواء مباشرة، وجاء ذلك في إطار التزام المؤسسة بالعمل على نقل الحدث بكل تفاصيله، والمساهمة بشكل كبير في إبراز صورة دبي ودولة الإمارات ومنجزاتها المحلية والعالمية.

وشملت تغطية مؤسسة دبي للإعلام لملتقى دبي للميتافيرس، مجموعة من اللقاءات الحصرية مع نخبة من الخبراء العالميين وصنّاع القرار المشاركين في القمة، إضافة إلى مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي ناقشت وحاورت رواد الفكر في العالم، وتعمقت في خبايا عالم الميتافيرس لإحاطة المشاهدين بكافة تفاصيل هذه الثورة التقنية، من خلال تغطية الفعاليات رقمياً على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة أوان الرقمية، في إطار منظومة استراتيجية متكاملة تسعى إلى تقديم رسالة إعلامية عالية المستوى، تتسم بالسرعة في نقل الخبر والمعلومة مع تحري أقصى درجات الدقة والموضوعية. كما سعت مؤسسة دبي للإعلام، خلال تغطيتها للحدث إلى التركيز على استراتيجية دبي للميتافيرس.

ويعتبر ملتقى دبي للميتافيرس، الذي أعلن عن إطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حدثاً عالمياً تستضيفه دبي ويجمع نخبة من الخبراء من المنطقة والعالم للاطلاع على مستقبل هذا القطاع ودراسة إمكاناته، وتوظيفها في مختلف القطاعات الحيوية من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وتحسين جودة حياة المجتمعات حول العالم.

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