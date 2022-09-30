الأعمال الافتراضية بالمنطقة إلى 360 مليار دولار خلال 10 سنوات

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أكد زياد طرابلسي مدير هندسة الأعمال في (Reality Labs) بشركة «ميتا» العالمية «فيسبوك سابقاً»، أن دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ستشهد، وفقاً للعديد من الدراسات والأبحاث المتخصصة، خلال السنوات العشر المقبلة، نمواً كبيراً في حجم قطاع الأعمال الافتراضي، بقيمة تصل إلى 360 مليار دولار.

رؤية

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «رؤية شركة ميتا لعالم الميتافيرس»، انعقدت ضمن «ملتقى دبي للميتافيرس»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل. واستعرض طرابلسي جهود شركة ميتا في تطوير التقنيات والأدوات المستقبلية واسعة النطاق، بهدف دعم الخبرات التقنية لمختلف المجالات في عالم الميتافيرس، مشيراً إلى عمل الشركة من أجل بناء بنية تحتية متكاملة، لتطوير مجموعة جديدة من التطبيقات.

تطبيقات جديدة

وأوضح أن التطبيقات الجديدة، أظهرت نتائج متميزة، حيث تحولت أنظار متصفحي شاشات الإنترنت اليوم من أسفل الشاشات إلى الأعلى، حيث تزيد هذه التطبيقات من التفاعل البشري بصورة فاعلة وإيجابية، وتسهم في تعزيز فرص الاستثمارات النوعية في المجالات التجارية والترفيهية المختلفة.

وذكر طرابلس خلال الجلسة، أن مشروع الميتافيرس يعد الأكبر من نوعه الذي تدشنه الشركة منذ افتتاحها قبل 18 عاماً، هو تحويل الشاشات من ثنائية إلى شاشات ثلاثية الأبعاد، حيث العالم يقترب أكثر وأكثر من العالم الافتراضي، كما تطرق إلى مشروع «كامبريا» الجديد لنظارات الواقع الافتراضي، الذي أعلنت عنه «ميتا» مؤخراً، ضمن عدة مشاريع أخرى. وذكر أن هذا المشروع الواعد، سيمكّن المستخدمين من تحويل شخصياتهم إلى شخصيات رقمية تفاعلية، ويتيح لهم تحريك أجسادهم رقمياً.

قفاز سحري

كما استعرض أمام الحضور مشروع «القفاز السحري»، الذي ابتكرته الشركة في مسيرتها لبناء عالم الميتافيرس، أو العالم الافتراضي الجديد، الذي يمنح مستخدميه الشعور بملمس الأشياء بشكل أقرب إلى الواقع.

لغات

واختتم طرابلسي الجلسة بالحديث عن مشروع «ليس هناك لغة متروكة»، باعتبارها مشروعاً اعتمد على تحليل أكثر من 200 لغة حول العالم، لإتاحة فرصة تواصل فعال دون الاصطدام بحاجز اللغة، معتبراً جميع المشاريع التي تم ذكرها كأمثلة عما تقوم به ميتا، والاستثمارات في الواقع الافتراضي، هي بداية الطريق نحو مشاريع أكثر تطوراً، ستسهم في توفير فرص استثمارية أكثر اتساعاً ورحابة.

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