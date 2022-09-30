الجيل الثالث للويب يحدث تحولاً بالمشهد العقاري في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قال علي سجواني، المدير العام للعمليات في داماك العقارية والرئيس التنفيذي لمشروع دي-لابس، إن العقارات والمجتمعات الافتراضية التفاعلية بالكامل والمصممة في عالم الميتافيرس الافتراضي، تسهم في تحقيق نمو كبير في «المبيعات الخالصة عبر الإنترنت» في شركة داماك العقارية، مشدداً على أن الجيل الثالث للويب يحدث تحولاً في المشهد العقاري بالإمارات.

وكشف سجواني خلال جلسة بـ «ملتقى دبي للميتافيرس»، عن أن المعاملات العقارية التي تتم عبر الإنترنت فقط تمثل نسبة متزايدة باستمرار من النشاط العقاري لشركة داماك العقارية، مسجلةً نحو 100 مليون دولار في كل ربع سنوي، في الوقت الذي تستهدف فيه الشركة زيادة هذا إلى 150 مليون دولار شهرياً بحلول منتصف 2023.

وإلى جانب المدير العام لشركة داماك العقارية، شهدت الجلسة التي حملت عنوان «فرص الميتافيرس في مجال العقارات الافتراضية»، مشاركة جو أبي عقل الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في ماجد الفطيم، وغاي بارسوناج مدير قطاع الميتافيرس في «بي دبليو سي»، وسامويل هاميلتون المدير الإبداعي في ديسانترالاند.

وقال سجواني: خلال فترة الجائحة، واصلت داماك جهودها في تطوير مختلف القنوات الرقمية، لا سيما تلك المتعلقة بالمبيعات وخدمة العملاء. وأطلقت الشركة قناة رقمية خاصة بالمبيعات عبر الإنترنت فقط، وبدأت بيع العقارات لعملائها في مختلف أنحاء العالم من خلال استخدام برامج الاتصال المرئي «زووم» و«مايكروسوفت تيمز»، وكانت النتيجة أن حققت مبيعات كبيرة وصلت لأكثر من 100 مليون دولار في كل ربع سنوي عبر هذه القناة فقط.

وأضاف: رغم أن هذه التجربة حققت نتائج مميزة، إلا أنها ليست تجربة غامرة أو متكاملة، حيث إن التفاعل فيها مع العميل يكون محدوداً بعض الشيء، لذا، بدأنا بالاستثمار في عالم الميتافيرس بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال قيامنا باعتماد تقنية التوأم الرقمي لجميع أصولنا ومجتمعاتنا، كي نتيح لعملائنا معاينة ومشاهدة الفلل والشقق التي يرغبون بشرائها افتراضياً قبل أن يقوموا بإتمام الشراء.

بيئات رقمية حقيقية

وتستهدف داماك العقارية من خلال مشروعها الجديد دي-لابس، توفير أماكن إقامة افتراضية متطورة وتجارب بيع بالتجزئة مع تمكين مالكي الأصول من التفاعل في بيئات رقمية حقيقية، حيث ستتاح لأولئك الذين يستثمرون في العقارات الرقمية، إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة والمرافق المتواجدة على أرض الواقع.

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