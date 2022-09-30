الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تطور الحكومة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أشاد معالي طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بإنجاز دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر «تطور الحكومة الرقمية» الصادر عن الأمم المتحدة، حيث حققت الدولة قفزة كبيرة تمثلت في 8 مراكز دفعة واحدة، متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتقدمة إلى المركز 13 عالمياً.

وقال معالي طلال بالهول الفلاسي: إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجاز في مؤشر تطور الحكومة الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، يعتبر بمثابة إشادة أممية بجهود الحكومة في تعزيز التحول الرقمي، وترسيخ اقتصاد المعرفة، وجودة الحياة ورفاهية الإنسان في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع معاليه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسخ مكانتها كرائدة عالمية في مجال التحول الرقمي، والخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى التأكيد على تميز الدولة في توفير بيئة حكومية إلكترونية توظف التكنولوجيا لخدمة البشرية، وتعتمد الرقمنة في كافة الخدمات الحكومية في مؤسسات الدولة.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الحكومة الرقمية تمثل نموذجاً فريداً في التناغم بين الإبداع الإنساني واعتماد التكنولوجيا لتسهيل حياة الناس، وأن استثمار حكومة الإمارات في الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي، ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى أكثر من عقدين من الزمن حيث انفردت الدولة بمسيرة التحول الرقمي في المنطقة، واستثمرت في التكنولوجيا والإنسان في آن واحد لترسخ بذلك نموذجاً عالمياً في الاستدامة والتحول الرقمي وصنع المستقبل.

ومن جانبه قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: بهذه القفزة الكبيرة في تقرير تطور الحكومة الرقمية «EGDI» والعديد من المؤشرات والمعايير الفرعية التابعة له، تدخل مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة ضمن مسار الـ 50 عاماً الثانية، لتؤكد ريادتها العالمية والإقليمية في العديد من عناوين التحول الرقمي. وتعتبر هذه النتائج هي ثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي أكدت منذ البداية على أن الإنسان هو محور كل الخطط والاستراتيجيات والمشاريع، بما في ذلك مسيرة التحول الرقمي التي تسعى لترسيخ مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي المستدام.

وأضاف المسمار: إن ما حققناه في مسار الحكومة الرقمية والتحول الرقمي هو حصيلة جهود جماعية لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، فنحن جميعاً شركاء في جهود بناء المستقبل الذي نرتضيه لوطننا ولمجتمعنا، وهو مستقبل يقوم على التنمية المستدامة المستندة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي القلب منها تقنيات التحول الرقمي.

وبدورها أشارت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أهمية ما حققته الدولة من تقدم كبير في الترتيب العام للتقرير، وتصدرها في المركز الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، في الاستثمار في الابتكار وتسخير التكنولوجيا لتعزيز رفاهية مجتمع دولة الإمارات، وتحقيق مراتب متميزة لدولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية.

وقالت أهلي: إن تقدم الدولة إلى المركز 13 عالمياً من بين 193 دولة يرصدها «تقرير تطور الحكومة الرقمية»، يعتبر شهادة عالمية بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في مجال الحكومة الإلكترونية، والتطور الذي يشهده تعزيز التحول الرقمي في الدولة.

وتابعت أهلي: صنّف التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة مرتفع جداً «VH»، وهو أعلى تصنيف لتطور الحكومات الرقمية حول العالم. وجاءت الدولة ضمن أفضل 15 دولة فقط على مستوى العالم التي تحقق هذا التصنيف في تطور الحكومات الرقمية، وجاءت في المركز الأول عالمياً بتحقيقها العلامة الكاملة 100 % في معياري «تقديم المحتوى»، و«البنية المؤسسية»، كما سجلت ارتفاعاً كبيراً على رصيدها في مؤشر «رأس المال البشري» في تقرير 2022، بلغ 19 % بالمقارنة مع رصيدها في إصدار 2020 من التقرير الذي يصدر كل سنتين.

وأشاد تقرير تطور الحكومة الرقمية بالتجربة الناجحة لحكومة أبوظبي في اعتماد البوابة الإلكترونية لمشتريات حكومة أبوظبي «بوابة المقطع»، والتي أنشئت لاستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سياق عملية شفافة وكفؤة وفعالة.

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