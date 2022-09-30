مديرو دوائر حكومة دبي: مواصلة العمل لاستكمال مسيرة التحول الرقمي وفق أرقى المعايير

المصدر: دبي - البيان

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أكد مديرو دوائر حكومة دبي بمناسبة الإنجاز العالمي الجديد، الذي حققته دبي بالحصول على مراتب متقدمة، ضمن مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت 2022 «LOSI» الصادر عن الأمم المتحدة في تقريرها للحكومة الرقمية، والذي تصدره المنظمة كل عامين، أن النتائج المتحققة تضع على كاهل الجميع المزيد من المسؤولية تجاه الحفاظ على ريادة دبي عالمياً في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، استمراراً لنهج دبي في تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة، ضمن مختلف القطاعات.

وأكد مديرو دوائر حكومة دبي التزامهم بمواصلة العمل على تكريس الطاقات والإمكانات والعمل على مسارعة الخطى في تنفيذ خطط واستراتيجيات التطوير ضمن مظلة عمل موحدة، تتضافر فيها الجهود، وتتكامل فيها الأدوار لتقديم خدمات نوعية، وفق أرقى المقاييس العالمية.

وجاءت دبي الخامسة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت 2022 «LOSI» الصادر عن الأمم المتحدة، كما نالت الدرجة الكاملة، ضمن مؤشر الإطار المؤسسي، ما ضمنها المراكز الأولى عالمياً مع عدد من المدن، كذلك العلامة الكاملة في تقديم المحتوى متربعة على المركز الأول عالمياً في هذا المجال، والنتيجة ذاتها في مؤشر تقديم الخدمات، فيما حققت دبي المركز الرابع عالمياً في مؤشر التكنولوجيا. وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إنجاز استثنائي عالمي جديد، تحققه دبي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة دائماً على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تقديم الخدمات الذكية للمتعاملين، وتوفير المحتوى الرقمي، وتفعيل العمل المؤسسي المتكامل.

إنجازات

وأضاف معاليه: يضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات فريق عمل إمارة دبي، والتعاون المثمر بين مختلف الإدارات العامة والقطاعات، التي تستلهم في عملها ومهامها مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن الرقم 1 هو مبتغانا في كل الميادين والإنجازات التي نحققها لشعبنا. وتابع معاليه: هذا الإنجاز يؤكد أن دبي سباقة دائماً في تطبيق أعلى المعايير العالمية، ويعكس الحرص الدائم على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز المحتوى والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والناشئة وتقنيات المستقبل من قبل مختلف الدوائر الحكومية، التي تعمل جنباً إلى جنب، من أجل التيسير على الناس في الخدمات وتحقيق أعلى مستويات رضاهم.

وفي السياق ذاته، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات: الإنجاز هو ثمرة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بجودة الحياة في دبي لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم، وجعلها المدينة الأذكى في العالم، وكذلك المتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد معالي الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على ترجمة رؤية وتوجهات القيـادة الرشيدة، عبر تسخير الإمكانات والقدرات المؤسسية والبشرية لتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وذلك من خلال استراتيجيتها الرقمية، حيث تمكنت من تحويل خدماتها، التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية روعي في تصميمها، عبر القنوات الرقمية أن تكون مبتكرة وسهلة الاستخدام، إذ تجاوز عدد المسجلين على قنوات الخدمة الرقمية للهيئة حاجز المليونين، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيقات الهيئة الذكية 6.1 ملايين مرة، فيما يقدر عدد الخدمات التي تقدم من الهيئة عبر القنوات الرقمية بـ 309 خدمات، وبلغ إجمالي عدد المعاملات الرقمية العام الماضي 676 مليون معاملة، فيما بلغت المعاملات على التطبيقات الذكية 1.2 مليون معاملة.

ومن جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تؤكد النتائج الريادية عالمياً أن حكومة دبي بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تسير على الطريق الصحيح لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم ونموذجاً عالمياً يحتذى به في جودة الحياة وريادة الخدمات.

وأضاف معاليه: في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، نعتمد الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، لنسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، لتتناسب مع التغيرات المتسارعة، التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانة دبي حاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، وتقدم الهيئة نموذجاً غير تقليدي من الخدمات الرقمية عن طريق أجهزة وقنوات ذكية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعمل الهيئة من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في صياغة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لضمان راحة المتعاملين وتمكينهم من إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99 % حتى نهاية النصف الأول من عام 2022.

وأضاف معالي سعيد الطاير: سنعمل على تعزيز تنافسية دبي وابتكار حلول استباقية للـ 50 عاماً المقبلة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

ومن جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يضاف الإنجاز الجديد إلى سجل دبي المتميز، والذي لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة الرامية إلى جعل إمارة دبي في الصدارة دائماً، ورفع تصنيفها ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، انسجاماً مع استراتيجية مبادئ وثيقة الـ 50 نحو تعزيز التفوق التقني والعلمي والرقمي لدبي ودولة الإمارات وصولاً إلى بناء اقتصاد قوي.

وأضاف المري: تؤكد نتائج التقرير الأممي أن نهج التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الرقمية والتكنولوجية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ يسير بثبات واستدامة نحو ترسيخ رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل، من خلال تسليط الضوء على جودة الحياة فيها. وسنواصل العمل وبذل كل الجهود بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص للحفاظ على هذه المكتسبات وتنميتها ومواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وترسيخ سمعة دبي العالمية.

تنافسية

ومن جانبه قال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: نفخر بهذا الإنجاز كونه نتاجاً لجهود كل الفرق في حكومة دبي نحو تجسيد رؤى قيادتنا الرشيدة في مجال تقديم الخدمات لأفراد المجتمع، وفق أعلى المعايير العالمية، ورقمنة هذه الخدمات باعتماد حلول تكنولوجية متقدمة، ما انعكس بشكل إيجابي على سعادة المجتمع ورضاه حول الخدمات الرقمية المقدمة، لما تتميز به من مزايا متفردة، أهمها توفير الوقت والجهد في تلبية مختلف احتياجاتهم بسهولة ويسر، تجسيداً للمرونة المؤسسية.

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