الدبلوماسية في المجتمع الرقمي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «مختبر الدبلوماسية»، الذي أطلقه مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن مبادرة جديدة، بالتزامن مع انعقاد ملتقى دبي للميتافيرس، لإطلاق العضوية الأولى من نوعها بنظام الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT)، وذلك بهدف جذب المتفوقين والمهتمين بالتطوير والإبداع في العمل الدبلوماسي وإيجاد الحلول المبتكرة للقضايا الدولية ليصبحوا أعضاء أساسيين في المجتمع الدبلوماسي الرقمي. وسيشمل ذلك المبادرات الدبلوماسية التي تم تحويلها إلى رموز غير قابلة للاستبدال والتي سيتم طرحها للأفراد المهتمين بشرائها.

وسيضمن اقتناء الرموز مزايا نوعية مثل الوصول إلى فعاليات وبرامج مختبر الدبلوماسية والاستفادة من شبكته، بالإضافة إلى حضور الأحداث الحصرية مع شخصيات رفيعة المستوى.

ويهدف البرنامج، الذي يبني على الصعود المتنامي للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الميتافيرس في دبي والدولة، إلى تعزيز مكانة مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد ومختبر الدبلوماسية في طليعة العمل في مجال الميتافيرس والقطاعات الرقمية.

وقال فرشيد جبارخيل، مدير عام مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد: «يهدف البرنامج الذي نطلقه إلى وضع مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد ومختبر الدبلوماسية في طليعة الجهود الداعمة للتوجّهات المستقبلية والتكنولوجية. ومن المتوقع لتقنيات الميتافيرس أن تحدث تحوّلات غير مسبوقة في العديد من جوانب الحياة وأنماط العمل في السنوات القادمة، وعلى المؤسسات والشركات أن تواكب هذا التطور بطريقة فعالة. وفي هذا السياق، تتضمن الرؤية الاستراتيجية لمختبر الدبلوماسية إنشاء مختبر للدبلوماسية في عالم الميتافيرس».

مبادرات

وتم في وقت سابق من عام 2021، اعتماد هدية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، كرمز غير قابل للاستبدال. وجرى بيع الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) الذي يمثل السجادة المهداة، 25 وحدة من عملة إيثيريوم الرقمية، أي ما يقارب 82 ألف دولار. وتم تخصيص ريع عملية البيع لدعم الأسر المتعففة في أفغانستان خلال شهور الشتاء الباردة.

ويحتفظ بابا الفاتيكان بالنسخة الأصلية للسجادة التي نسجتها نساء أفغانيات، في حين تلقّى مشتري الرمز غير القابل للاستبدال الخاص به، نسخة مصغرة طبق الأصل من النسخة الأصلية التي أنجزها مشروع «زولية» Zuleya التابع لمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد لدعم النساء الأفغانيات وتطوير الريف الأفغاني بإنتاج السجاد اليدوي.

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