الفضاء والأعمال في مناقشات الملتقى

المصدر: دبي - البيان

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شهد ملتقى دبي للميتافيرس سلسلة من ورش العمل المتخصصة وجلسات العروض التقديمية في «منطقة 2071» لعدد من الشركات والمشاريع الناشئة، بمشاركة مجموعة من خبراء التكنولوجيا البارزين والمسؤولين التنفيذيين من المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال وشركات القطاع الخاص.

مدينة في المريخ

واستعرضت شركة «إيفيردوم» أثناء ورشة العمل التي عقدتها في غرفة التدريب في مقر مسرعات دبي للمستقبل، والتي حملت عنوان «خلق تجارب جديدة لتحويل العالم الافتراضي إلى عالم واقعي»، آفاق الاستفادة من تطبيقات الميتافيرس في عالم الأعمال والمجتمعات البشرية ككل. وتضمنت رحلة في الميتافيرس حلّق فيها المشاركون إلى كوكب المريخ.

كما شهد الملتقى سلسلة جلسات تخصصية سلطت الضوء على التعاملات المالية والتعليم والاستثمار والعملات الرقمية في عالم الميتافيرس. وقدمت جلسة بعنوان «مستقبل المنتجات الافتراضية» نظمتها «فيرس استايت» في «مقر المبرمجين»، نظرة مستقبلية لآفاق تطور المنتجات الافتراضية في مختلف المجالات.

التسوق والألعاب والبنوك

ونظمت «ماستر كارد» جلسة «كيف تقود مجالات التسوق والألعاب والبنوك عالم الميتافيرس»، واستعرضت من خلالها آليات الاستخدام الآمن للميتافيرس للتسوق واللعب وإنجاز التعاملات المصرفية والمالية بشكل سلس وسريع وشفاف.

أما «ميتا ديكريبت» فقد نظمت جلسة «التجربة التعليمية الشاملة في عالم الميتافيرس» في «المسرعات الحكومية»، حيث عرضت للفرص النوعية والتجارب التي توفرها الميتافيرس في تخصصات التعليم والتدريب.

بدورها، نظمت شركة «ميتاكون» جلسة بعنوان «التعمّق في الميتافيرس والويب 3.0» وبحثت الجلسة آفاق الجيل الثالث من الويب والتطبيقات اللامحدودة للميتافيرس في مختلف مجالات الحياة اليومية.

كما شهد الملتقى تنظيم شركة «كريبتو أويسس» جلستين الأولى بعنوان «رأس المال الاستثماري لعالم الميتافيرس» لتقدم الفرص الراهنة والمستقبلية، وأخرى بعنوان «ويب 2.0: وادي السيليكون – ويب 3.0: واحة العملات الرقمية».

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