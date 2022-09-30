ثورة في الرعاية الصحية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد أحمد هليل المدير التنفيذي لشركة «ايميديس»، الأولى في العالم في مجال الميتافيرس بالقطاع الطبي والصحي، أن تقنية الميتافيرس ستشكل إضافة فعالة في تطوير قطاع الرعاية الصحية، حيث تتيح فرصة للأطباء، بناء شبكة تواصل بين الأطباء أنفسهم، والقطاعات التنظيمية والمستشفيات، علاوة على خلق تفاعل بين المرضى مع القطاع الصحي بالكامل.

وأوضح أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة التي استشرفت المستقبل عبر تقنية ميتافيرس، لتمهيد الطريق نحو مستقبل ذكي زاخر بالخدمات المتفوقة، التي تلبي تطلعات المتعاملين، وتسهم في ترشيد الجهد والوقت، وتتيح لمختلف الأفراد دخول العالم الافتراضي عبر الأجهزة الذكية، وتوسيع نطاق وصول الخدمة إلى شرائح واسعة، وتنسجم مع المشاريع الوطنية الهادفة إلى التحول في الخدمات نحو العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، بغية تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وتعزيز الدور الصحي الريادي الذي تضطلع به.

مساحات افتراضية

وذكر أن الميتافيرس تمثل وسيلة أساسية لدعم تواصل المؤسسات الطبية من جهة، وتفاعلها مع بعضها البعض من جهة أخرى، بالإضافة إلى تفاعلها مع المرضى والأطباء، وشبكات القطاع الخدمي الطبي، أينما كان وجودهم، مستندة إلى التجربة والتفاعل الحيوي والواقعي.

وبيّن أن الشركة تقدم خدماتها للمستشفيات وشركات التأمين الصحي والأدوية والمستشفيات الجامعية، كما تعمل على بناء مساحات افتراضية للمستشفيات، ومؤسسات القطاع الطبي المتكاملة، وللمؤسسات التنظيمية المختصة، كما تقوم ببناء خدمات علاجية داخل الميتافيرس، حيث تم علاج مريض عبر الشركة، من خلال إجراء تخطيط قلب لمريض موجود في اليونان، فيما الطبيب المعالج من ألمانيا.

الرعاية الصحية

ولفت إلى أن الشركة توفر خدمات البرامج التوعوية داخل مساحات ميتا، حول أمراض كالسكري والضغط والأمراض النفسية والعقلية، كما تبني مساحات للمؤتمرات وبرامج التعليم والتدريب، وتساعد في وضع كافة القوانين للهيئات والجهات الصحية، حيث يضطلع القطاع الطبي على التنظيمات والتشريعات الخاصة بالمجالات الطبية، مثل ترخيص مراكز العلاج عن بعد. وأفاد: من خلال الميتافيرس، نساعد شركات التأمين، في الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين، ورفع نسبة التوزيع. وتقدم الشركة خدمات مساندة من خلال بناء مساحات في الميتافيرس للعملاء في المجال الطبي في عدد من الدول.

خدمات

قال أحمد هليل خلال الملتقى: نساعد من خلال الميتافيرس، شركات التأمين، في الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين للاطلاع على خدمات شركات التأمين، ورفع نسبة التوزيع لديهم، مشيراً إلى ما تقوم به الشركة، وما تقدمه من خدمات مساندة من خلال بناء مساحات في الميتافيرس للعملاء في المجال الطبي، مثل مستشفى جامعة طوكيو، ومستشفى جامعة لوزان بسويسرا، ومجموعة عيادات تصل إلى 300 في ألمانيا، كما تم بناء مساحات في الميتا لقاعات المؤتمرات، التي يتم تنظيمها والمحتوى الخاص بالأدلة.

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