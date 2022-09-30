نظارة للواقع المختلط

المصدر: (دبي ـ البيان)

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عرضت مايكروسوفت نظارتها للواقع المختلط ''Microsoft HoloLens 2'' للمرة الأولى في الإمارات خلال فعاليات مُلتقى دبي للميتافيرس، بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث.

ويتميز جهازها للواقع المختلط الثلاثي الأبعاد بالقدرة على تعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى العمليات عبر مختلف القطاعات. واستعرض»إيهاب فودة«، مدير عام القطاع الحكومي لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال كلمة رئيسية في الملتقى رؤية مايكروسوفت حول عالم الميتافيرس والتجارب التي تتعلق بهذا المجال، ومدى أثر هذه التقنيات على ازدهار المستقبل. ويرتكز نهج مايكروسوفت في تكنولوجيا الميتافيرس على أولوية مبدأ الأمان، وذلك من أجل ضمان تقديم تجارب شاملة ومتكاملة تتسم بالأمان والثقة التامة.

وقال طارق حجازي، مدير القطاع الحكومي لدى مايكروسوفت: تقود الإمارات جهود المنطقة في مجال تبني الخدمات التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن تطويرها هذه التكنولوجيات وتصديرها، ونرى الآن جهود الإمارات وهي تواكب المستجدات التقنية في مجال الميتافيرس. وإننا نضع خبرتنا التي تزيد على ثلاثين عاماً في سبيل خدمة أهداف الدولة وتحقيق رؤيتها، ولقد كَثّفنا مساعينا لمد جسر يربط العالم الحقيقي بالعالم الرقمي عبر سلسلة من الاستثمارات في العديد من التقنيات مثل إنترنت الأشياء، وحلول التوأم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاجتماعات الافتراضية عبر منصة»تيمز«، وحلول الواقع المعزز والافتراضي من خلال منصة»ميش«ونظارة»هولولينس«.

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