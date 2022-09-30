الإمارات بيئة آمنة في العالم الاقتراضي

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش مشاركون في جلسة حوارية بعنوان «دور الحكومات في العالم الافتراضي»، أقيمت ضمن برنامج اليوم الثاني لملتقى دبي للميتافيرس، تحولات الدور المستقبلي للمؤسسات الحكومية والخاصة في تنظيم العوالم الافتراضية، والتغيرات الرئيسية الناتجة عن اعتماد التقنيات الجديدة في القطاعات المالية والاقتصادية والاستثمارية وإقرار الأنظمة وصناعة السياسات.

شارك في الجلسة التي أدارتها مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشونال، كل من كريستيان كونز من مركز دبي المالي العالمي، وفينيت شاه من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وألكسندر شحادة من «بينانس»، وكاثرين تشو من البنك البريطاني «إتش.إس.بي.سي»، وكيث جوردان من شركة ماستركارد. وارتأى المتحدثون في الجلسة أن هدف الحكومات يتجه نحو خلق بيئات آمنة للإنسان، تضبطها قوانين وتشريعات قادرة على توفير سقف حماية مستدام، يحفز على الابتكار والعمل ضمن بيئة مطمئنة، معتبرين أن تعاون الحكومات لوضع الأطر المستقبلية العامة التي تتسم بالشفافية والأمان والثقة يتيح مدخلاً مهماً للاستثمار في التكنولوجيا.

وأكد ألكسندر شحادة من مؤسسة «بينانس» ضرورة العمل مع الحكومات والمنظمات لخلق بيئات آمنة تخدم الأغراض العامة للعالم الافتراضي، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالتجارة والاقتصاد في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن لديهم محافظ مالية وصندوقاً يساوي مليار دولار لحماية عملائهم.

توازن

بدوره رأى كيث جوردان من ماستر كادر أن الرؤية للتحول واستثمار تقنية الميتافيرس في دولة الامارات بدأت من الأعلى إلى الأسفل، معتبراً هذه النقطة مهمة للغاية، كونها تضمن تطور التشريعات وصناعة السياسات التي تخلق حالة من التوازن بين الأمن والقواعد الافتراضية ومستقبل السوق خلال 5-10 سنوات، وتمنع فقدان الأموال خلال التعاملات التجارية باستخدام العملات المشفرة، كما ذكر أن تقنية الميتافيرس ستمنح القوة لأفراد المجتمع وستجعل التحكم بين أيديهم، ما يفرض على الحكومات التفاعل بشكل أسرع مع المتعاملين.

عالم لامركزي

من جانبه شدد لفينيت شاه من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على أن حماية العمل على الميتافيرس مهمة المختصين والمعنيين، مشيراً إلى أن العالم سيكون لامركزياً، وعلى الملّاك أن يبنوا جسور الشراكة ويعززوا من أواصر الثقة والعمل في بيئة محمية بالكامل، وتحقيق الحماية من خلال ثلاثة مرتكزات تتضمن السلامة والحماية العامة وحماية البيانات، باعتبارها مسائل أساسية يجب النظر إليها من خلال وحدة عالمية مطلوبة.

حاجة ماسة

وقالت كاثرين تشو من البنك البريطاني: علينا النظر إلى المستقبل والعمل وفق هذا التفكير المتسارع، معتبرة تعاون الحكومات لإحكام منظومة العمل على التطبيقات والعالم الافتراضي حاجة ماسة.

ختام

أجمع المشاركون في ختام الجلسة على ضرورة التعاون بين الحكومات والشركات وضرورة التعامل مع المتغيرات بشكل سريع للمضي قدماً بالأعمال ونقلها إلى العالم الرقمي، لأن معدل التغيرات سيكون متسارعاً، مطالبين بالنظر إلى العالم من خلال عدسة جديدة ينتقل فيها العملاء من العالم الرقمي إلى الفضاء الافتراضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز