«بدو» تتعاون مع «دبي للمستقبل»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أكدت شركة «بدو» المتخصصة في مجال تقنيات الميتافيرس والويب 3 والتي تتخذ من دبي مقراً لها، على تعاونها مع مؤسسة دبي للمستقبل لدعم منظومة عالم الميتافيرس والتكنولوجيا المستقبلية. وشارك أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بدو»، في جلسات حوارية ضمن ملتقى دبي للميتافيرس؛ بينما تولى ميشا حنين، الشريك المؤسس لشركة «بدو» وخبير الرؤى المستقبلية، الإشراف على جلسة حوارية حول موضوع التوافقية.

وإضافة إلى الجلسات الحوارية التفاعلية، استعرضت «بدو» مشروع الميتافيرس 2117 الذي أطلقته مؤخراً، والهادف إلى بناء عالم ميتافيرس يستقطب 100 مليون مستخدم خلال السنوات العشر القادمة، من خلال التركيز على تطوير جميع جوانب العالم الافتراضي المتعلقة بالمجتمع واحتياجات المستخدمين والمنظمات المستقلة اللامركزية.

وتخطط «بدو» لإصدار رموز غير قابلة للاستبدال وإعادة البيع لتكون بمثابة تذاكر لحضور الملتقى، والتي يمكن للضيوف استخدامها لحضور الملتقى سنوياً وتخولهم للحصول على العديد من المزايا في المستقبل.

وقال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بدو»: «تركز قيادة الإمارات بشكلٍ كبير على أحدث التقنيات اللازمة لخوض تجارب غامرة في عالم الميتافيرس. ويسرّنا التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في إطار ملتقى دبي للميتافيرس، لدعم جهود دولة الإمارات في إطلاق الإمكانات الكاملة لابتكارات عالم الميتافيرس، وإرساء بيئاتٍ رقمية ذات أثر إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات»

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