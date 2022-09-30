دبي قادرة على التحول إلى مركز للتقنية عالمياً خلال عام

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد برتراند ليفي، نائب رئيس شركة «ساندبوكس» العالمية للميتافيرس، أن دبي قادرة على تحقيق طموحها بشأن أن تصبح عاصمة الميتافيرس على مستوى العالم، وذلك في غضون عام واحد فقط من الآن. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش فعاليات «ملتقى دبي للميتافيرس»، التي اختتمت أمس.

وقال ليفي: «يعكس «ملتقى دبي للميتافيرس» جدية دبي في التعامل مع المستقبل وتقنياته بجدية، ويؤكد أيضاً مدى حماس دبي في مسعاها لتحقيق طموحاتها التي أعلنت عنها ضمن «استراتيجية دبي للميتافيرس» التي أطلقتها في وقت سابق من العام الجاري، وهو أن تصبح دبي عاصمة الميتافيرس على مستوى العالم».

أحد أفضل المؤتمرات

وقال: «أرى أن الملتقى بالفعل واحد من أفضل المؤتمرات عالمياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن تحول دبي إلى مركز للميتافيرس على مستوى العالم في غضون عام واحد لا ينطوي على أي مبالغة، لسببين: أولهما أن دبي بالفعل مركز تجاري عالمي، وبالتالي فإن الريادة العالمية ليست بغريبة عنها. والسبب الثاني هو أن المدن الكبرى الأخرى في كافة أنحاء العالم لا تمضي في اكتشاف فرص «الميتافيرس» و«ويب 3.0» بنفس الخُطى الحثيثة، على عكس ما تقوم به دبي، الأمر الذي يمنح دبي ميزة تنافسية في هذا الشأن».

واستطرد ليفي: «هناك أيضاً عوامل تتعلق بطبيعية «الميتافيرس» و«ويب 3.0»، فالأمور تسير فيهما بسرعة هائلة. وعلى سبيل المثال، كانت «ساندبوكس» منذ عامين فقط لا تمتلك شيئاً في «الميتافيرس»، والآن وبعد أقل من عامين باتت أكبر شركة للميتافيرس على مستوى العالم، استناداً إلى حجم محفظة الأراضي الافتراضية المملوكة لها، حيث تتكون محفظتها من 166 ألف قطعة أرض في العالم الافتراضي، بعنا منها حتى الآن 130 ألف قطعة، ولم يعد متبقياً سوى 36 ألف قطعة. وفي العام الماضي، بلغت إيرادات «ساندبوكس» 190 مليون دولار، ونتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات في نهاية العام الجاري إلى 250 مليون دولار».

صعود إلى الصدارة

وأضاف ليفي: «بنفس هذه السرعة التي قفزت بها «ساندبوكس» إلى صدارة شركات الميتافيرس على مستوى العالم، من الممكن أن تصعد دبي إلى صدارة الميتافيرس على مستوى العالم، وتصبح عاصمة له في غضون عام واحد فقط من الآن، وعليه نسعى للاستفادة من هذه الإمكانات التي تتمتع بها دبي، ومن طموحها الجارف، وذلك بتأسيس مقر للشركة بها».

وتأسست «ساندبوكس» قبل 4 سنوات، وكانت بداية نشاطها في قطاع ألعاب الهواتف، حيث طوّرت الشركة أربعة ألعاب، منها التطبيق الشهير الذي يحمل نفس اسم الشركة، الذي بلغ عدد مستخدميه 40 مليون مستخدم. وقال ليفي: «في عام 2020، قررنا التوقف عن نشاط ألعاب الهواتف، حيث بعنا هذا النشاط إلى شركة صينية، وتفرغنا لقطاعات العالم الافتراضي، التصاميم ثلاثية الأبعاد، «ويب 3.0»، و«الميتافيرس»، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال».

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