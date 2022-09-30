الميتافيرس يبدأ من دبي رحلة تصميم عالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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اختُتمت أمس فعاليات ملتقى دبي للميتافيرس الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ليفتح الملتقى رحلة عالمية لتطوير وتصميم المستقبل من وحي هذه التقنية، التي نظمت الملتقى في دورته التأسيسية الأولى في متحف المستقبل ومنطقة 2071 في أبراج الإمارات، لتعزيز موقع دولة الإمارات وجهة عالمية لأفكار وابتكارات وتطبيقات وفرص الميتافيرس والبلوك تشين والاقتصاد الرقمي الهادف لاستدامة التنمية والاستثمار في تخيّل وتصميم وبناء مجتمعات المستقبل الذكية.

واستقطبت فعاليات الدورة الأولى للملتقى أكثر من 600 خبير ومتخصص في قطاعات التكنولوجيا من 50 دولة، شاركوا في أكثر من 25 ورشة عمل وجلسة حوارية استضافت أكثر من 30 متحدثاً و40 مؤسسة محلية ودولية وشركة تكنولوجية.

وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تنظيم الدورة الثانية للملتقى في الفترة 11 ـ 12 أكتوبر 2023، عقب الاهتمام البارز الذي شهده من مجتمع التكنولوجيا والأعمال للاطلاع على تطورات الميتافيرس، والمشاركة المحلية والعالمية الواسعة في الجلسات والفعاليات.

وأتاح الملتقى تجربة استثنائية لموظفي الجهات الحكومية لحضور فعالياته عبر تقنيات الميتافيرس في بادرة هي الأولى من نوعها، وبلغ عدد متابعي الجلسات إلكترونياً وعبر تقنيات الميتافيرس أكثر من 40 ألف شخص. وشهد الملتقى أيضاً الإعلان عن تنظيم 15 مبادرة واستراتيجية.

وجهة الابتكارات

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الملتقى شكل مرحلة جديدة في مسيرة دبي لاختبار وتطوير تبنّي التكنولوجيا الناشئة والواعدة، وأسهم بتعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة لابتكارات الميتافيرس.

وأضاف: قدم الملتقى منصة عالمية لاستعراض أبرز التحولات المستقبلية في عالم الميتافيرس وأتاح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطبيق أدوات التكنولوجيا، وسنواصل استشراف التوجهات وتفعيل الفرص لتصميم المبادرات والسياسات والاستراتيجيات التي تعزز جاهزيتنا للمستقبل.

وأشار إلى أن الدورة المقبلة للملتقى ستستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات والعالم في مجال توظيف تطبيقات الميتافيرس لمواصلة مسيرة تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية والحكومية والخدمية.

دبي وجهة الفرص

ويأتي الإعلان عن إعلان تنظيم ملتقى العام المقبل بهدف دعم جهود تعزيز مكانة دبي كوجهة للفرص والأفكار والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية المتخصصة في التكنولوجيا والميتافيرس، ويرسخ مكانتها وجهة مفتوحة وجذابة للاستثمارات والأفكار المبتكرة والمشاريع الواعدة في قطاعات اقتصاد المستقبل.

كما يدعم الإعلان تسريع استخدام تقنيات الميتافيرس في التعليم والتدريب، والخدمات، والتعاملات المالية، والألعاب، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة والعقارات انطلاقاً من دبي، بالإضافة إلى تحفيز فرص الميتافيرس في إحلال اللامركزية المرنة في العديد من القطاعات والشركات، وتطوير خيارات أنماط العمل الهجينة والمرنة والمتنوعة، بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص جديدة ووظائف افتراضية نوعية وتأسيس الشركات والمنصات التجارية في عوالم الميتافيرس.

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