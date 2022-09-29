إشادة دولية بدور الإمارات في صون الصقارة والصيد المستدام

المصدر: وام

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أشادت سابرينا دايتيز من اتحاد جمعيات الصيد والمحافظة في الاتحاد الأوروبي بدور دولة الإمارات الفاعل بمجال الحفاظ على التراث الإنساني وصون الصقارة والصيد المستدام.

وأشارت خلال محاضرة قدمتها أمس ضمن منصة الاستدامة التي يحتضنها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إلى أن المعرض يعمل على تأسيس قنوات اتصال مباشرة بين مُربّي الصقور والصقارين، وتشجيع النظرة الإيجابية للصقارة لمن هم خارج مُحيطها، مؤكدة على ضرورة تصحيح المعلومات الخاطئة بأن الصيد يؤدي إلى تدهور الكائنات والأنواع الحية.

ولفتت إلى ضرورة التمييز بين الصيد المستدام والصيد غير المسؤول، موضحة أن رياضة الصيد بالصقور غنية بالنجاحات في مجال الصيد المُستدام، والتي من الضرورة مُشاركتها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وتشجيع استراتيجيات استعادة النظم الإيكولوجية من خلال الاستخدام المُستدام، والاعتراف بدور الصقارة كتراث مهم في المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، والدور القيادي الذي يمكن أن يلعبه الصقارون في تقديم الدعم لتحقيق أهداف الحفظ وصون التراث.

ونوهت دايتيز إلى أهمية توعية الصقارين بأهمية اقتناء الصقور المتكاثرة في الأسر، بدلاً من الصقور البرية، الأمر الذي يقلل من التأثير السلبي لرياضة الصقور في السلالات البرية.

وقالت " إنه منذ تاريخ طويل؛ احتلت الصقور والصقارة مكانة مميزة في التراث العربي، حيث مارسها أهل شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 4000 سنة، ولا تزال تتمتع بالمكانة نفسها في الوقت الحالي، رغم ما شهده العالم من تطور وتغييرات في نظام الحياة، حيث حرص أهل الإمارات على التمسك بها، وبكل مفردات تراثهم الذي توارثوه عن الآباء والأجداد".

وأكدت أن دولة الإمارات أولت اهتماماً بالغاً للصقارة والصقور، لما ارتبط بها من قيم نبيلة وصفات أصيلة، مثل: الشجاعة والفخر والتواضع والعمل بروح الفريق بين الصيادين، كما اهتمت الدولة في الوقت نفسه بالحفاظ على الطبيعة والصيد المستدام.

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