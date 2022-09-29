وزيرة الثقافة المصرية: التواصل يعزز الثقة بين الشعوب والحكومات

المصدر: الشارقة- وام

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أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة في جمهورية مصر العربية أن التواصل الحكومي يلعب دوراً مهماً للغاية في بناء وتعزيز الثقة بين الشعوب والحكومات، ويسد الفجوة والطريق أمام أي عناصر، تهدف إلى نشر الإشاعات، وبث حالة من عدم الاستقرار في المجتمعات.

وقالت الدكتورة الكيلاني- في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تختتم فعاليات دورته الـ 11 اليوم بإكسبو الشارقة- إن وسائل الاتصال الحكومي تلعب دوراً مهماً في العصر الحديث، وأبرز دور لها هو توصيل المعلومة في أسرع وقت لأكبر شريحة من الجمهور.

وحول تقييمها لمسيرة التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومصر أكدت معاليها: «إنها علاقة وطيدة جداً وممتدة عبر سنوات، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لعب دوراً قوياً للغاية في توطيد العلاقات المصرية الإماراتية، وهو دور متواصل حتى الآن عبر الأجيال، إننا شعب واحد».

وأضافت: «أبرمت مصر العديد من الاتفاقيات الثقافية مع العديد من الدول، وبخاصة مع دولة الإمارات، ولدينا تبادل ثقافي مهم جداً وفعاليات ثقافية مشتركة عديدة في كل المجالات الثقافية».

وأكدت أن مصر تخطو خطى حثيثة نحو مجموعة من الإجراءات القوية للغاية، والتي من شأنها أن تعزز الدور الثقافي لمصر على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرة إلى أن التراث اللامادي والمحميات الطبيعية والملكية الفكرية كلها أدوات تعزز التواجد الثقافي لمصر في الحياة العامة، إلى جانب الحفاظ على التراث الثقافي بشكل عام.

وتوجهت معاليها بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات عامة، والشارقة خاصة على الدعوة الكريمة للمشاركة في المنتدى، كما شكرت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يقدمه من مبادرات، تهدف إلى تعزيز الثقافة العربية والمصرية.

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