تكريم 3 أفكار فائزة عبر منصة «وياكم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي حفلاً لتكريم الأفكار الفائزة ضمن منصة «وياكم»، المنصة المجتمعية المبتكرة التي تهدف لحصر التحديات وتصميم الحلول من قبل المجتمع. وأقيم حفل التكريم في فندق «ماريوت الفرسان» بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المديرين التنفيذيين.

وجرى خلال الحفل تكريم الأفكار الثلاث الفائزة وهي؛ فكرة «بنك الرفاهية»، الذي يعتمد على فكرة بنوك الوقت التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر والتي تتمحور حول تبرع الناس بساعة من وقت فراغهم مقابل الخدمات التي يحتاجونها. ويمكن لأي شخص التبرع أو الاقتراض من «بنك الرفاهية».

حيث يتبرع الناس بالوقت لأداء المهام التي يعرفون القيام بها ويستعيرون خدمات الوقت التي يحتاجون إليها وفق آلية التبادلات التضامنية؛ وفكرة «توفير طاقم إماراتي متطوع في المستشفيات لمساعدة كبار السن من المواطنين»، حيث تهدف هذه الفكرة إلى جعل مدينة خليفة أول منطقة تخدم كبار السن من المواطنين عن طريق توفير طاقم إماراتي متطوع يساعدهم على فهم الإرشادات الطبية في المستشفيات.

وتقديم كامل الدعم لهم من أجل تسهيل الإجراءات، خاصة وأن العديد من المستشفيات لا يتوفر لديها طاقم طبي يتحدث اللغة العربية، مما يصعب على الأطباء التواصل المباشر مع كبار السن بشأن الإجراءات والخطوات والنصائح الطبية؛ وفكرة «مكافأة طلبة المدارس والطاقم التعليمي ممن يحققون زيادة في ممارسة الأنشطة البدنية»، حيث يتم مكافأة زيادة النشاط البدني وفقدان الوزن للكادر التدريسي والطلبة وعائلاتهم.

ويقوم الفائزون بجمع النقاط واستبدالها بجائزة مالية أو عينية، وتهدف الفكرة إلى تشجيع الطلبة في المرحلة التأسيسية على اتباع فكرة ممارسة النشاط البدني لغرس فوائد الرياضة والحركة ومدى أهمية اتباع نمط حياة صحي في نفوسهم.

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