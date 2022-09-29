حديقة أم الإمارات تضاء باللون الوردي في شهر التوعية بسرطان الثدي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشارك حديقة أم الإمارات هذا العام في دعم جهود التوعية السنوية بمخاطر سرطان الثدي وطرق الوقاية منه وعلاجه، حيث تتزين الحديقة بإضاءة وردية طيلة شهر أكتوبر الوردي بهدف تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتعزيز الوعي بمخاطره وإجراء الأبحاث المستمرة لمكافحته.

وتستضيف الحديقة خلال شهر التوعية مبادرة القافلة الوردية يوم 18 أكتوبر لإجراء فحوصات طبية مجانية وتنظيم جلسات تثقيفية لجميع الزوار بين الساعة 4 عصراً و8 مساءً، كما ستطلق الحديقة يوم 21 أكتوبر بين الساعة 4 عصراً و8 مساءً فعاليات خاصة برعاية مركز لايف دياجنوستكس والتي ستتيح خصومات على باقة من الفحوصات الصحية بالإضافة لجلسة تدريب مجانية للسيدات من بيك فيتنس.

وتستضيف الحديقة أخصائيين من مستشفى أن أم سي رويال للمرأة يوم 28 أكتوبر بين الساعة 4 عصراً و8 مساءً، وتقدّم معلومات صحية تثقيفية، وخصومات على فحوصات الماموجرام للسيدات بالإضافة لسحوبات وهدايا متنوعة مقدمة لزوار الحديقة في هذا اليوم.

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «حرصت حديقة أم الإمارات على دعم كافة فئات المجتمع من خلال التعاون المتواصل مع شركاء ممن يشاركوننا نفس الرؤية والأهداف.

ومن المؤكد أن جلسات التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة السيدات. ويسرّنا التعاون مع كلٍّ من مستشفى أن أم سي رويال للمرأة ومبادرة القافلة الوردية وبيك فيتنس ولايف دياجنوستكس في شهر التوعية بسرطان الثدي بهدف تقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف المبكر والمساهمة في إنقاذ حياتهن».

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