«معاً» تنظم جلسة عن المدن الخضراء والتنقل المستدام

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت هيئة المساهمة الاجتماعية «معاً»، جلسة نقاشية مفتوحة لأفراد المجتمع والمبتكرين ورواد الأعمال الاجتماعيين، والشركات الناشئة في القطاع الاجتماعي، تحت شعار «شاركونا الحوار»، لمناقشة موضوع الدورة السابعة من برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية، والتي تحمل عنوان «ريادة الأعمال للمجتمع»، والتي تركز على الابتكار في الحلول المستدامة للتحديات الاجتماعية في مجال المدن الخضراء، والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام.

تأتي الجلسة النقاشية بهدف تحفيز وإلهام أفراد المجتمع وروّاد الأعمال والشركات الناشئة الاجتماعية، والمؤسسات الاجتماعية الأكثر ابتكاراً في مجالات المدن الخضراء والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام، لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة للالتحاق بالدورة السابعة من حاضنة «معاً» الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، قالت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «تمثل جلسات «شاركونا الحوار»، منصة مفتوحة، توفرها الهيئة إلى شركائها وأفراد المجتمع ورواد الأعمال، ممن يمتلكون أفكاراً قيد التطوير، ويهدفون إلى الانتقال بها إلى شركات ناشئة، ذات أثر اجتماعي إيجابي مستدام. هذه الجلسة الجديدة، ستمنح روّاد الأعمال المختصين في مجالات الاستدامة البيئية، فهماً أعمق لمتطلبات الدفعة السابعة من حاضنة «معاً» الاجتماعية».

وناقشت الجلسة التي استضافت مجموعة من الخبراء والمختصين في عدد من المؤسسات المرموقة، وهي دائرة البلديات والنقل، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وشركة الإمارات لتعليم القيادة، مجموعة من التوجهات والتوقعات المنتظرة من روّاد الأعمال الراغبين بالمشاركة في الدورة السابعة للحضانة، وبصورة تخدم استراتيجيات حكومة إمارة أبوظبي، في ما يتعلق بمجالات المدن الخضراء والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام، وبما يتوافق مع الهدف رقم 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتمحور حول المدن والمجتمعات المستدامة.

كما ركزت في حوار مفتوح على دور هذه المؤسسات في دعم وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار، والتحديات المتعلقة بالمدن الخضراء، والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام، والفرص المتاحة لصياغة مستقبل الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، وإحداث أثر إيجابي ملموس في المجالات المستهدفة للدورة السابعة من حاضنة «معاً» الاجتماعية.

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