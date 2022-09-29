تعزيز الوقاية من أمراض القلب لتحسين جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي فحوصات طبية مجانية للموظفين والمتعاملين، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على رفع وعي مختلف شرائح المجتمع، حول أثر أمراض القلب والشرايين على جودة الحياة، والتي يلعب فيها عامل الوقاية دوراً أساسياً، من خلال أنشطة وفعاليات تشكل نهجاً مؤسسياً للحد من انتشار المرض، وتحسين نتائج المؤشرات الصحية الوطنية بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية الحكومية وبرامج التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والحملات الوطنية التي تُحسّن جودة الحياة لدى المرضى يأتي ضمن أولويات النظام الصحي للدولة، ما يعزز المكانة التنافسية للدولة ضمن أقل الدول في معدل وفيات أمراض القلب والأوعية والشرايين على مستوى العالم.

وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات بتحقيق مستهدفات منظمة الصحة العالمية في الحد من الوفيات العالمية الناجمة عن الأمراض غير المعدية، بنسبة تصل حتى 25 بالمئة بحلول عام 2025، باعتبار أن الأمراض القلبية تعتبر المسؤولة عن نحو ثلث الوفيات في العالم.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى تبني ممارسات صحية داعمة لسلامة وصحة القلب والشرايين واتباع نمط حياة صحية، من خلال التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والحد من السمنة والتدخين، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية الدورية والمبكرة، للاطمئنان على صحتهم وحيويتهم وإنتاجيتهم، إشارة إلى أن الاتحاد العالمي للقلب أطلق هذا العام في اليوم العالمي للقلب شعار «استخدم القلب لكل قلب» كمناسبة للجميع للتفكير في أفضل السبل لاستخدام القلب من أجل الإنسانية والطبيعة وصحة البشرية، حيث إن مصطلح «استخدام القلب» يعني التفكير بشكل مختلف لاتخاذ القرارات الصحيحة والعمل بشجاعة لمساعدة الآخرين في تحقيق صحة القلب والأوعية الدموية للجميع.

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