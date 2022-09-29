"نوابغ العرب" توقع اتفاقيات شراكة مع نخبة من الشركات العالمية

المصدر: وام

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عقدت مبادرة "نوابغ العرب" التي تأتي تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية وتشمل "كي بي إم جي"، و"لينكد إن"، و"ميتا"، ومجرة"، وذلك بهدف تفعيل وتعزيز عملية البحث عن النوابغ المتميزين وأصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات.

وتسعى "نوابغ العرب" إلى احتضان وتمكين الأفكار والمواهب، ودعمها في الأبحاث العلمية والمختبرات، لتطوير قدرات النوابغ وأفكارهم، من خلال ربطهم مع أكبر الشركات العالمية في أكبر مشروع عربي من نوعه على الإطلاق، يعمل على استئناف الحضارة العربية وتعظيم دور العرب في صناعة المستقبل وتحديد مساراته، وذلك بالتعاون مع أفضل الشركاء الاستراتيجيين والعالميين.

ووقع الشراكات الاستراتيجية كل من سعادة سعيد النظري، أمين عام لجنة نوابغ العرب، ممثلاً عن المبادرة، وشكرالله حداد، شريك ورئيس قسم الاستشارات في "كي بي ام جي"، ممثلاً للشركة، ورجائي الخادم، رئيس القطاع الحكومي لدى "لينكد إن" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممثلاً لشركة "ليندك إن" العالمية، وشادن خلّاف، رئيسة السياسات العامة بشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في شركة ميتا، وعبدالسلام هيكل، الرئيس التنفيذي لـ "مجرّة".

وبموجب الشراكة مع مبادرة "نوابغ العرب"، ستتولى شركة "كي بي إم جي" الإشراف على إجراءات الترشيح الخاصة بجائزة نوابغ العرب، إضافة إلى متابعة عمل اللجان المختصة، وتعزيز نموذج الحوكمة، ووضع المعايير المرتبطة بالترشح عن فئات جائزة نوابغ العرب الست، كما ستوكل الشركة مهمة التدقيق على آليات التقديم والامتثال لمعايير الترشح والاختيار، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالميا.

كما ستتولى شركة "لينكد إن" العالمية، مهمة البحث عن النوابغ واستكشاف نخبة المواهب العربية، من خلال توفير منصة تفاعلية متكاملة للنوابغ العرب، وتقديم الفرصة لهم في تبادل المعرفة والمعلومات ومشاركة الخبرات، بما يساهم في بناء شبكة عربية من المفكرين والعلماء وأصحاب المواهب الاستثنائية وتشجيعهم على نشر الأبحاث العلمية، والمقالات البحثية، على أن تقدم لينكد إن امتيازات خاصة للنوابغ العرب.

من جهتها، ستوظّف شركة "ميتا" مختلف المنصات التابعة لها لدعم صناعة المحتوى العلمي، وتقديم التدريب الرقمي للنوابغ، من خلال توظيف أحدث الأدوات الرقمية والمنتجات المبتكرة لمساعدتهم على نشر أفكارهم، وأعمالهم، وتعزيز التواصل مع الشركات والممولين وبين الموهوبين.

وتهدف الشراكة بين "نوابغ العرب" وشركة "مجرة"، إلى تطوير محتوى علمي عربي متكامل، يعتمد على الابتكار والإبداع، وقادر على إحداث تغيير جذري في واقع المحتوى العلمي والبحثي العربي على الانترنت، بما يساهم في دعم نوابغ العرب وتمكينهم من نشر أبحاثهم، ومؤلفاتهم، وأفكارهم عبر المنصات الرقمية التابعة لـ "مجرة"، ويحقق النمو الفكري والنهضة الحضارية المطلوبة في مختلف أرجاء العالم العربي.

وتسعى مبادرة "نوابغ العرب" إلى الإشراف على النوابغ وأصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات، حيث تعتمد المبادرة خلال السنوات الخمس المقبلة، على إشراك الحكومات والجامعات ومراكز البحث في العالم العربي في دعم النوابغ العرب في ست فئات مختلفة، وتمكينهم للوصول إلى مستقبل أفضل للعالم العربي والعالم بصورة عامة.

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