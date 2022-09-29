الإمارات تجلي مواطنيها في فلوريدا بسبب إعصار إيان

المصدر: البيان

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أجلت دولة الإمارات مواطنيها في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إيان.

وأعلنت السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه «بناءً على تعليمات معالي السفير يوسف العتيبة قامت سفارة الدولة في واشنطن بإجلاء كافة المواطنين الإماراتيين المقيمين في ولاية فلوريدا إلى واشنطن لضمان سلامتهم بسبب إعصار إيان».

وأوضحت أن نائب رئيس البعثة السيدة شيماء قرقاش، والدكتور راشد الكعبي، وبعض طاقم السفارة، قاموا باستقبال المواطنين والترحيب بهم.

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