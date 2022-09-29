صحف خليجية تبرز نتائج زيارة محمد بن زايد لسلطنة عمان

المصدر: وام

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أبرزت وسائل الإعلام الخليجية تفاصيل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لسلطنة عمان مؤكدة أن الزيارة عكست إرادة البلدين في العمل لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بينهما.

وأفردت صحيفة الأنباء الكويتية مساحة كبيرة للزيارة وقالت تحت عنوان "الإمارات وعمان تؤكدان التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في العالم"، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عقد اجتماعاً مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع قيادتي البلدين الشقيقين من وشائج وروابط قوية.

ولفتت الصحيفة إلى حرص البلدين على التأكيد على إرادتهما الراسخة لتطوير مختلف جوانب العلقات الثنائية والعمل على تنسيق مواقف البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشارت الصحيفة إلى توقيع دولة الإمارات وسلطنة عمان عددا من مذكرات التعاون المشترك على هامش الزيارة تغطي طيفاً واسعاً من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

من جانبها قالت صحيفة الرأي الكويتية إن الزيارة توجت بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات، بينها اتفاق شركة القابضة الإماراتية وجهاز الاستثمار العماني على إنشاء صندوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا في عُمان وفي قطاعات الطاقة المتجددة والغذاء والزراعة والاتصالات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

من جانبها قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان عززتا من تعاونهما الثنائي ووقعتا خلال الزيارة 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في 7 قطاعات.

ونوهت الصحيفة بتأكيد البلدين إرادتهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق المواقف بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشارت إلى البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة والذي أكد على التعاون والتنسيق في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية بما يعود بالمنافع المتبادلة للبلدين.

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