حمدان بن محمد: دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الانترنت

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن إمارة دبي جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الانترنت 2022 (LOSI) الصادر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير الحكومة الرقمية.

وأضاف سموه أن دبي جاءت أيضاً ضمن التصنيف الأول على مستوى مدن العالم في معايير المحتوى والخدمات الرقمية، والإطار المؤسسي.

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