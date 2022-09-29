القرقاوي يعلن تفاصيل مبادرة "نوابغ العرب" للإشراف على 1000 نابغة عربي

المصدر: دبي : أسامة أحمد

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أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد ال المكتوم العالمية، عن استضافة الامارات "نوابغ العرب" وهي من مبادرات المؤسسة، للإشراف على 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في متحف المستقبل في دبي للإعلان عن تفاصيل مبادرة "نوابغ العرب".

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أن المبادرة تعد أحدث مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله لاستئناف الحضارة العربية. وتهدف إلى رعاية النوابغ وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين في مسارات رئيسية تشمل كلا من، الفيزياء، الرياضيات، البرمجيات، علوم البيانات، الاقتصاد، الجامعات والأبحاث العلمية وذلك لدعمهم علمياً وبحثياً.

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