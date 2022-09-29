الإمارات تشهد كسوفاً للشمس 25 أكتوبر المقبل

المصدر: البيان

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قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إنه من المتوقع أن تشهد الجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط وأوروبا وغرب روسيا وشمال شرق أفريقيا ظاهرة كسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر 2022، وسيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% وهي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، و هي ما قد تصل إلى نحو 86% في شمال سيبيريا.

وسيبدأ الكسوف في دولة الإمارات الساعة 14:42، فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51، وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.

فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على كوكب الارض من الساعة 08:58. الي الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.

ويشاهد على الأرض بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، وتتناقص النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع فيما لن يشاهد في النصف الجنوبي من الأرض او الأمريكيتين .

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