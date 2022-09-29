تكريم 28 فائزاً بجائزة الإمارات للطاقة

المصدر: دبي ـ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الرئيس الفخري لجائزة الإمارات للطاقة، الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة والتي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس الجائزة، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى خبراء في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وأقيم حفل التكريم خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ8 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 في دبي. وتم تكريم 28 فائزاً ضمن 10 فئات تقديراً لإنجازاتهم وابتكاراتهم في تقديم أفضل حلول كفاءة الطاقة والطاقة البديلة.

فئات

وحصدت «أكوا باور» الجائزة الذهبية في فئة مشاريع الطاقة، ونالت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية الجائزة الفضية، فيما فازت شركة الروابي بالجائزة البرونزية.

وفي فئة كفاءة الطاقة في القطاع العام حصدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في مصر الجائزة الذهبية، وبلدية أبوظبي الجائزة الفضية، ونالت المنطقة الحرة لمطار دبي الجائزة البرونزية.

وفي فئة كفاءة الطاقة في القطاع الخاص نالت مصفاة الرياض «أرامكو السعودية» الجائزة الذهبية، وحصلت مجموعة عزت مارجي من الأردن على الجائزة الفضية، فيما نالت مطارات دبي وجونسون كونترولز إنترناشيونال الجائزة البرونزية.

وفي فئة التعليم والبحث العلمي حصد مجمع الطاقة الشمسية من المغرب الجائزة الذهبية، ونالت الدكتورة كاميليا يوسف من مصر الجائزة الفضية، وحصل مركز التميز في كفاءة الطاقة في السعودية على الجائزة البرونزية:

وفي فئة البحث والتطوير نال حمد مصبح الطنيجي من الإمارات الجائزة الذهبية، وحصل مركز البحوث المتقدمة من السعودية على الجائزة الفضية، كما نال الجائزة البرونزية، مركز أرامكو السعودية للأبحاث والتطوير.

وفئة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني - المشاريع الكبيرة حصد الجائزة الذهبية، دي بي ورلد، والجائزة الفضية ذهبت للجامعة الألمانية الأردنية، ونالت غرفة دبي الجائزة البرونزية. وفئة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني - المشاريع الصغيرة، حصدت أرامكو السعودية الجائزة الذهبية، ونالت شركة الإمارات لتبريد المناطق «إيميكول» الجائزة الفضية، ونالت الجائزة البرونزية وزارتا التربية والتعليم، والطاقة والبنية التحتية في الدولة.

تقدير

وفي فئة الابتكارات الشابة حصد الدكتور عبدالعزيز القاسم من السعودية، الجائزة الذهبية، فما نالت مؤسسة الأمل الأخضر من الهند الجائزة الفضية، وحصل محمد نعيم شونار من الإمارات على الجائزة البرونزية.

إنجاز

وفي جائزة التقدير الخاصة حصلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، تقديراً لإنجازاتها في نظام تخزين الطاقة الحرارية، وشركة البيئة الكورية «كوريا الجنوبية»، تقديراً لإنجازاتها في تحويل النفايات إلى طاقة، ومصفاة ينبع «أرامكو السعودية»، تقديراً لإنجازاتها في الكفاءة التشغيلية «استعادة الحرارة المهدورة»، وشركة ماجد الفطيم، تقديراً لإنجازاتها في تحسين برامج التعلم الإلكتروني لتطوير وتعزيز الاستدامة وتواصل القمة الفعاليات اليوم، والتي تختتمها بإصدار إعلان دبي الـ8.

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