البواردي: الاستراتيجية الشاملة مع النمسا مرحلة نوعية جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه أمس ايتيين بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء استعراض العديد من المحاور الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين، واستكشاف المزيد من الفرص لتوطيد وترسيخ الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات خاصة المجالات العسكرية والدفاعية والصناعات العسكرية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم في البلدين.

طموح

وأكد معاليه، أن الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين تمثل مرحلة نوعية جديدة في تطوير العلاقات التاريخية الراسخة بهدف الانتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك الذي يحقق تطلعاتهما المشتركة إلى مزيد من التنمية والازدهار، وفتح آفاق جديدة لهذه العلاقات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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