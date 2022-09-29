وزارة شؤون المجلس الوطني تستعرض مسيرة تمكين المجتمع الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة بعنوان «المشاركة السياسية»، وذلك في مجلس محمد بالعاجر الرميثي في منطقة السمحة، والتي سلطت الضوء على مسيرة التمكين التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة، والمكانة المميزة للمواطن الإماراتي في عملية صنع القرار الوطني، والتي تمكن أفراد المجتمع الإماراتي من المساهمة الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات وتحقيق الكثير من الإنجازات وعلى جميع المستويات.وقد بين الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، أستاذ القانون الإداري المشارك بأكاديمية شرطة دبي، خلال المحاضرة التي شهدت مشاركة فاعلة من الحضور، الركيزة الرئيسة التي قام عليها دستور دولة الإمارات، والذي يعد وثيقة وطنية تضع القواعد الأساسية لتنظيم جميع مجالات الحياة، وتؤكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين للنهوض بالبلاد وشعبها.

كما أوضح الدكتور الشامسي أن قيادتنا الرشيدة، ومنذ قيام دولة الاتحاد إلى اليوم، تحرص على ترسيخ قيم وركائز التنمية السياسية، كما تحرص على توظيف وتوفير جميع المقومات التي ترتقي بقدرات وطاقات أفراد المجتمع وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في بناء دولة متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات والتكيف مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

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