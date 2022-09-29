«منتدى الإعلام العربي» يعلن شركاء دورته الـ20

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، عن قائمة الشركاء المميزين للدورة العشرين للمنتدى، والتي تضم: هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة، ومجموعة «اينوك» شريك الطاقة.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المنتدى، الذي تنظم فعالياته في مدينة جميرا – دبي، مشاركة وحضور أكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي في المنطقة، وقيادات كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكِبار الكُتّاب والمفكرين، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية في المنطقة ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي.

توجهات استراتيجية

في هذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسرنا أن نكون شركاء في إنجاح «منتدى الإعلام العربي» الذي يترجم رؤية راعيه ومُبدع فكرة تأسيسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للإعلام بكافة روافده كشريك فاعل في المجتمع بما يقدمه من خدمات لأفراده وما يعكسه من طموحاتهم وتطلعاتهم، وما يؤديه من دور مؤثر كحلقة وصل فعالة بين المجتمعات ومواقع صُنع القرار، ونافذة مهمة لإلقاء الضوء على النجاحات والإنجازات ورصد مواطن التحديث بما يعين على دفع مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة والعالم».

وأضاف: «تنسجم التوجهات الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي مع رسالة المنتدى، لإيماننا أن الإعلام بكافة قطاعاته وأدواته يضطلع بدور أساسي في رفع وعي المجتمع ضمن مختلف القضايا والموضوعات الحيوية التي تمس حياة أفراده، ومن أهمها قضية الاستدامة التي باتت اليوم تشكل أولوية أساسية للحكومات حول العالم، ولا شك أن للإعلام الأثر الأكبر في تثقيف المجتمع حول كيفية المساهمة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يشكل لنا أولوية قصوى، ونحن بدورنا نتطلع لدعم جهود دعم الإعلام الذي نرى فيه شريكاً محورياً في نقل رسائل الهيئة حول الطاقة المتجددة والاستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة، وغيرها من الموضوعات المهمة».

دور إيجابي

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يسعدنا التعاون والشراكة مع نادي دبي للصحافة، وذلك في إطار دعم «أينوك» للدور الإيجابي الذي يسهم به الإعلام في نقل الصورة الكاملة عن حركة التنمية الفاعلة التي تشهدها دبي ودولة الإمارات، والأثر الفعّال لقطاع الطاقة في دعم جهود التنمية».

وأضاف: «من خلال شراكتنا مع نادي دبي للصحافة تواصل «اينوك» إطلاق المبادرات البنّاءة ودعم الأحداث المهمة في قطاع الطاقة على مستوى الدولة، إضافة إلى المبادرات الإعلامية الوطنية وعلى رأسها منتدى الإعلام العربي الذي أصبح أبرز منصات الحوار حول واقع ومستقبل الإعلام في العالم العربي، ويجمع من خلاله أهم خبراء وقيادات العمل الإعلامي من مختلف أنحاء العالم».

إلى ذلك، تشمل قائمة رعاة الدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي كلاً من: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» شريك الاتصال، وشبكة الإذاعة العربية، وشركة «هيلز» للإعلانات.

تعاون

وأعربت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، مديرة اللجنة التنظيمية للمنتدى، عن بالغ التقدير لشركاء الدورة العشرين للمنتدى، مؤكدة أن تعاون كبرى المؤسسات الوطنية في دعم هذا التجمع الإعلامي الكبير، يؤكد مدى إدراكها لأهمية الإعلام، ودوره في خدمة المجتمع، وتعزيز توجهات التنمية على امتداد عالمنا العربي، وتجاوز التحديات، وصولاً إلى صورة المستقبل، الذي يكفل الاستقرار ويضمن فرص التقدم والازدهار للمنطقة.

يُذكر أن منتدى الإعلام العربي، يسعى من خلال هذه الدورة إلى التعرف على ملامح مستقبل العمل الإعلامي وكيفية الوصول بالإعلام العربي إلى مستويات من الكفاءة والجودة تواكب التطور العالمي السريع في مختلف المجالات، لاسيما مجال نقل وتبادل المعلومات، امتداداً لرسالة الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي ناقش على مدار دوراته المتعاقبة جملة من أهم القضايا والتطورات التي طرأت على الساحتين العربية والدولية وكان مواكباً لأبرز التحولات الإقليمية والعالمية، متناولاً دور الإعلام في معالجة تأثيرات تلك التحولات على المجتمع العربي من منظور إعلامي وبحث سبل تعزيز دور الإعلام كشريك فعال ومؤثر في دعم مسيرة التنمية والتطوير في المنطقة.

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