افتتاح المطبخ الإبداعي في جمعية الإمارات لمتلازمة داون

المصدر: دبي - وام

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شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، افتتاح المطبخ الإبداعي لتدريب أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون على مهارات الطبخ والعمل في قطاع الضيافة، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بشهر التوعية بمتلازمة داون في أكتوبر من كل عام.

ويعكس المطبخ الابداعي الذي أقيم برعاية «دي بي ورلد» التزام جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدعم أصحاب الهمم وتمكين اندماجهم في المجتمع.

ويأتي المطبخ الإبداعي لتدريب أصحاب الهمم انسجاماً مع رؤية وزارة تنمية المجتمع وسعيها الدؤوب لتعزيز مشاركة ودعم القطاع الخاص للمؤسسات الأهلية والجمعيات ذات النفع العام في إطار المساهمة المجتمعية، حيث تقدم «دي بي ورلد» دعماً للمطبخ يعكس مساهمتها للارتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

وسيوفر المطبخ الإبداعي المجهز بأحدث الأدوات والمعدات تدريباً احترافياً لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون في مجال مهارات الطبخ وإعداد الوجبات بقدرة استيعابية تصل إلى 10 أشخاص في كل دورة تدريبية.

وقال عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد الإمارات» و«جافزا»، يعتبر التزامنا بالمسؤولية المجتمعية في «دي بي ورلد» ودعم وتطوير المشاريع المستدامة التي تسهم في صقل مهارات أصحاب الهمم جزءاً رئيساً من قيمنا وثقافتنا المؤسسية، وأكثر ما حفزنا لدعم مشروع «المطبخ الإبداعي» فكرته المبتكرة والفريدة من نوعها التي تساعد على تمكين أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون عبر التدريب والتأهيل لممارسة حرفة مهنية متميزة تحقق لهم الاندماج الكامل في المجتمع وتفتح الآفاق أمامهم للالتحاق بسوق العمل وتطوير مهاراتهم الاجتماعية وتمكينهم من العيش باستقلالية.

استراتيجية

ومن جانبها قالت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، كرسنا أنفسنا في جمعية الإمارات لمتلازمة داون مع شركائنا من أجل تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020 والتي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى دمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. ويمتلك العديد من ذوي متلازمة داون مهارات إبداعية مذهلة إذا ما توافرت لهم البيئة المناسبة لاحتضانهم وتطويرهم. وقطعنا شوطاً طويلاً في هذا المضمار بفضل شركائنا الاستراتيجيين وفي مقدمتهم «دي بي ورلد» التي توفر لنا وبشكل متواصل دعماً لا محدوداً وأسهمت في رسم مسارات مهنية جديدة لأبنائنا من ذوي متلازمة داون من خلال تدريبهم على العمل في قطاع الضيافة.

برامج تدريبية

وبدورها قالت نوال آل ناصر نائبة رئيس مجلس الإدارة، إن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي خططت لها الجمعية على مدى سنوات عدة لتوفير برامج تدريبية متخصصة تؤهل المتدربين لشغل وظائف فعلية في قطاع الضيافة وتساعدهم على إيجاد فرص وظيفية بمردود ملائم للحصول على حياة كريمة وسيكون هذا المشروع نواة لتقديم تدريب مستدام لأصحاب الهمم وتوظيفهم ودمجهم في سوق العمل.

وحرصت جمعية الإمارات لمتلازمة داون منذ تأسيسها على التعاون مع الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص لتدريب أصحاب الهمم وتوفير فرص التأهيل المهني لهم بالتعاون مع فندقي «شانغريلا» و«سويس أوتيل» لتقديم برامج متخصصة بشكل منتظم في مجال الطبخ تستمر لمدة 6 أشهر سنوياً.

معايير

سيتم التعاقد ضمن مشروع المطبخ الإبداعي مع أكاديميات الطبخ العالمية لتطبيق أفضل معايير الجودة في اختيار الأطعمة والمخبوزات التي سيتدرب المشاركون في البرنامج على إعدادها.

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