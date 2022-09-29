«مجلس دبي للإعلام» يناقش الخطة الاستراتيجية لتطوير مؤسسة دبي للإعلام وتنمية الاقتصاد الإعلامي

المصدر: دبي - البيان

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ترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الاجتماع الثالث للمجلس، حيث تم استعراض التقدم المُتحقق فيما يتعلق بالأهداف المتضمنة في الخطة الاستراتيجية للمجلس، كما جرى استعراض أهم المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، والتي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي وتعزيز تنافسية إعلام دبي ورفع كفاءة مختلف قطاعاته.

واطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد خلال الاجتماع، الذي حضرته منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، على مجمل الخطوات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية لتطوير مؤسسة دبي للإعلام، حيث أكد سموه أن عملية التطوير التي بدأت بالفعل قبل أسابيع هدفها تعزيز قدرات المؤسسة والنهوض بها والارتقاء بتنافسيتها وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سموه: «راعينا في تطوير مؤسسة دبي للإعلام أن يكون على أسس تنافسية تواكب مسيرة التنمية الشاملة في دبي، وكذلك المستجدات العالمية المحيطة، ليكون إعلام دبي دائماً على قدر مكانتها كمركز اقتصادي عالمي ونموذج للتنمية الرامية لتحقيق الريادة في الحاضر والمستقبل».

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بسرعة العمل على تنفيذ الخطوات التي تم اعتمادها في شأن تطوير المؤسسة، وقال سموه: «اعتمدنا ميزانية مؤسسة دبي للإعلام ووجهنا بتفعيل قانونها كمؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية فعّالة.. والكادر الإعلامي الإماراتي سيكون في قلب عملية التطوير للارتقاء بقدراته المهنية وتمكينه من ريادة مسيرة المؤسسة خلال المرحلة المقبلة تأكيداً على جدارة الكادر الوطني بتقديم رسالة إعلامية إماراتية بطابع عالمي».

وأشار سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إلى النمو المطرد الذي يشهده الاقتصاد الإعلامي حول العالم، وتنامي إسهام القطاع كرافد اقتصادي مؤثر، وسعي دبي لمواكبة هذا التحول بتنمية اقتصادها الإعلامي وقال سموه: «أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنذ سنوات بعيدة ركائز راسخة لنمو الاقتصاد الإعلامي وأسس بنية تحتية تدعم مؤسساته وتضاهي الأفضل في العالم.. ونحن اليوم نواصل العمل في ضوء رؤية سموه على تنمية هذا الاقتصاد وزيادة نسبة إسهامه كرافد يدعم النمو الاقتصادي الكليّ للإمارة.. ولدينا القدرات والشراكات الواسعة والقوية مع كبرى المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم التي تمكننا من تحقيق هذا الهدف».

وشدّد سمو رئيس مجلس دبي للإعلام على أهمية التركيز على الكادر الإعلامي الوطني والعمل على زيادة مساحة مشاركته في مختلف قطاعات إعلام دبي عبر إيجاد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المناسبة وبالتعاون مع أكبر الجهات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية العالمية، لصقل مهارات الإعلاميين الإماراتيين، واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الواعدة كونها الأقدر على نقل رسالة دبي والإمارات إلى العالم.

تدوينات

ودون سموه عبر «تويتر»: «اطلعنا خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام على الخطة الاستراتيجية لتطوير مؤسسة دبي للإعلام وتنمية الاقتصاد الإعلامي وزيادة إسهامه في اقتصاد الإمارة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرسى ركائز راسخة لنمو الاقتصاد الإعلامي، وأسس بنية تحتية تدعم شركاته ومؤسساته وتضاهي الأفضل في العالم».

كما دون سموه: «اعتمدنا ميزانية «مؤسسة دبي للإعلام» ووجهنا بتفعيل قانونها كمؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية... تطوير المؤسسة يقوم على ركائز تنافسية تواكب التنمية الشاملة في دبي.. والكادر الإعلامي الإماراتي في قلب عملية التطوير».

وغرد أيضاً: «استعرضنا خلال الاجتماع المشاريع الإعلامية المقبلة في دبي وميزانياتها وأطرها التنفيذية... قطاع الإعلام الخاص حقق نمواً قوياً وعدد شركاته زاد بنسبة 30% فيما ارتفع عدد الإعلاميين التابعين لها بنسبة 10% في النصف الأول من 2022».

وختم سموه تدويناته: «أكثر من 3000 إعلامي عربي وعالمي يجتمعون في دبي الأسبوع المقبل في منتدى الإعلام العربي، التجمع المهني الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.. الدورة الـ20 للمنتدى تؤكد الريادة الإعلامية لدبي وحرصها على احتضان حوار موسع هدفه تحديد ملامح مستقبل الإعلام وتفعيل دوره الإيجابي في المجتمع».

نقلة نوعية

من جهتها، أوضحت منى المرّي أن مجلس دبي للإعلام يعمل ضمن إطار تكاملي، ومن خلال جميع أعضائه، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها وتشكل الإطار العام لعمل المجلس، وما يسعى إلى إحداثه من نقلة نوعية ملموسة وتأثير إيجابي في منظومة العمل الإعلامي على مستوى إمارة دبي، مؤكدةً استمرار التنسيق والعمل عن قرب مع كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق الغايات المنشودة في أسرع وقت ممكن، وبما يرقى إلى مستوى توقعات القيادة الرشيدة ويتناسب مع مكانة دبي كمركز رائد للإعلام في المنطقة.

وقالت: «يتصدر تطوير مؤسسة دبي للإعلام أهداف المجلس وقد عملنا عن قرب مع المؤسسة خلال الأسابيع الماضية لتحديد متطلبات التطوير وكيفية تلبيتها وفق أسس اقتصادية سليمة تتماشى مع الرؤية المستقبلية المنشودة لها، وسيتم الكشف عن العناصر الرئيسية للتطوير فور الانتهاء من وضع الملامح الأخيرة للخطة التنفيذية».

حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: مالك سلطان آل مالك، هالة بدري، ومحمد الملا، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وعصام كاظم، وأمل أحمد بن شبيب، ونهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام.

نمو قوي لقطاع الإعلام الخاص

وخلال الاجتماع، قام مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعضو مجلس دبي للإعلام، المسؤول عن ملف تعزيز الاقتصاد الإعلامي للمدينة، بتقديم عرض ألقى من خلاله الضوء على النمو المستمر لقطاع الإعلام الخاص في دبي بفضل ما توفره الإمارة من مقومات جاذبة وداعمة للمؤسسات والشركات الإعلامية العالمية، وكذلك للكفاءات الإعلامية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، في الوقت الذي يشكل قطاع الإعلام الخاص أحد المكونات الرئيسية للمشهد الإعلامي في دبي بصورة عامة.

وأوضح مالك آل مالك خلال العرض مواصلة قطاع الإعلام الخاص النمو بانضمام المزيد من الشركات الإعلامية التي تجد في دبي الشريك الأمثل للتطور والازدهار، مشيراً إلى نمو أعداد الشركات الإعلامية المُرخّص لها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واكب هذه الزيادة نمواً موازياً في أعداد العاملين في القطاع الإعلامي الخاص بلغت نسبته 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع الإعلامية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في إطار الأهداف الاستراتيجية التي حددها مجلس دبي للإعلام لتعزيز منظومة العمل الإعلامي في دبي وتأكيد فاعليتها وتأثيرها الإيجابي المنشود، سواء على صعيد المردود الاقتصادي أو على مستوى الرسالة والمضمون.

منتدى وجائزة الإعلام العربي

كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الدورة العشرين من «منتدى الإعلام العربي» والتي ستُعقد أعمالها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال يومي 4 ـ 5 أكتوبر المقبل، من تنظيم «نادي دبي للصحافة» ضمن احتفالية إعلامية ضخمة يشارك فيها نحو 3000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم العربي فضلاً عن مشاركة عدد من قيادات المؤسسات الإعلامية العالمية في أكبر تجمع إعلامي من نوعه في المنطقة، والذي سيتزامن معه تنظيم حفل تكريم الفائزين ضمن فئات «جائزة الإعلام العربي» ضمن إطارها الجديد الذي يضم «جائزة الصحافة العربية» و«جائزة الإعلام المرئي» و«جائزة الإعلام الرقمي» والذي يؤكد ريادة دبي كمركز محوري للإعلام في المنطقة ومكانة الجائزة كمنصة رئيسة في الاحتفاء بالإبداع في المجال الإعلامي.

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