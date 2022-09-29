محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يهنئون محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ثقة

وفي تدوينة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في حسابه عبر «تويتر»، جاء فيها: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع، وأعضاء الحكومة السعودية الجديدة على الثقة الكبيرة التي نالوها من خادم الحرمين الشريفين، تمنياتي لهم التوفيق في خدمة المملكة، ومواصلة مسيرة نهضتها الشاملة وتحقيق تطلعات شعبها نحو التقدم والرخاء.

وإلى ذلك، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تدوينة في حسابه عبر «تويتر» جاء فيها: نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، شعباً وحكومة، على تولي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء، داعين الله أن يوفقه في مهمته الجديدة، ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح، ومتمنين للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.

برقيات

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كل على حدة، برقيات تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

تهنئة

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

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