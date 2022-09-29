مكتوم بن محمد: يعمل لبناء حاضر المملكة ومستقبلها

المصدر: دبي-البيان

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قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، التهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أن الأمير محمد بن سلمان يعمل لبناء حاضر المملكة العربية السعودية ومستقبلها وفق رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتجتمع فيه الآمال لصنع التنمية الشاملة للمملكة، وتحقيق السعادة لشعبها. حيث دون سموه: أهنئ أخي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وأسأل الله له النجاح والتوفيق. سموه يعمل لبناء حاضر المملكة ومستقبلها وفق رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتجتمع فيه الآمال لصنع التنمية الشاملة للمملكة وتحقيق السعادة لشعبها.

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