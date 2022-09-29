أبوظبي تنظم «ملتقى أولياء الأمور» نوفمبر المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنظم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي «ملتقى أولياء الأمور» الأول من نوعه في العالم، والذي تقام فعالياته في «الاتحاد أرينا - جزيرة ياس»، في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل. وسيسهم الحدث في إعادة صياغة وتعزيز الدور المحوري الذي يؤديه أولياء الأمور، والأسرة ككل، في تنشئة أطفال أصحاء ومزدهرين.

ويأتي تنظيم الملتقى، ضمن جهود الدائرة لرفع نسبة مشاركة أولياء الأمور في مسيرة تعلم ونمو أبنائهم، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لتوفير البيئة الداعمة للطلبة في جميع المراحل.

وقالت معالي سارة مسلم وزير دولة للتعليم المبكر، رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، يعكس إطلاق «ملتقى أولياء الأمور»، حرص قيادتنا الرشيدة على دعم منظومة التعليم، مع التركيز على استدامة هذا القطاع الحيوي لبناء أجيال المستقبل. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى دعم هذه المنظومة على أوسع نطاق، ولا يقتصر دعمنا في هذا الملتقى لأولياء الأمور فقط، بل لكل شخص في العائلة له تأثير في حياة الأطفال، حتى الأصدقاء المقربين. وفي نفس السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، دعمها للملتقى، ومشاركتها فيه كشريك المعرفة الرسمي.

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