شرطة دبي تستعرض المؤشرات الاستراتيجية للتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي وعدد من الضباط.

واستعرض المقدم الدكتور حمدان السمت، أمين سر مجلس القيادات التنفيذية، مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وأجندة الاجتماع التي تضمنت بحث دور لجنة شؤون الجاليات، ومناقشة تقرير التحول الذكي والرقمي، وتقارير التحسين المستمر، وعدد من المواضيع المهمة.

واستعرض الاجتماع المؤشرات الاستراتيجية للتحول الرقمي والتي تم إنجاز أهم مرحلة فيها والمتمثلة في «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، إلى جانب مناقشة المؤشرات الاستراتيجية للتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.

آلية عمل

وبحث الاجتماع آلية عمل لجنة شؤون الجاليات التي تهدف إلى التواصل مع الجاليات لتعزيز الأمن والأمان من خلال حملات التوعية واللقاءات الدورية مع ضباط الارتباط، بالإضافة إلى استعراض نتائج نقاط التفتيش المشكلة على مستوى الدولة.

كما تضمن الاجتماع تقديم نبذة حول المشاريع التحسينية على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة في مختلف المجالات من خلال استعراض أمثلة التحسين في العمليات والتي أدت إلى تقليل التكاليف المالية وتقليل الوقت المستغرق في العمليات والخدمات.

ختام

وفي ختام الاجتماع، أثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على مستوى وتيرة الإنجاز الذي يتحقق في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والحرص الذي يتجلى في تنفيذ خطط العمل بشكل حرفي، وتقديم الرؤى والتصورات المستقبلية بشكل مستمر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز