تعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية في الأمان النووي

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية لأبحاث الطاقة الذرية، خلال الاجتماع الـ 66، والذي يعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا. وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في الأبحاث والتطوير في مجال الأمان النووي، شاملاً تطوير تقنيات المفاعلات النووية الحديثة وغيرها من الجوانب التقنية.

وسيساعد التعاون الهيئة على أداء مسؤوليتها في رقابة القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل ضمان حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع.

وتتعاون الهيئة على مدار العقد الماضي مع الكوريين في عدة مجالات تخص الرقابة النووية، والتي شملت الأمان النووي، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.

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